Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atleta do Clippers anuncia aposentadoria da NBA aos 37 anos

Medalhista olímpico passou 18 temporadas na NBA com passagens por Blazers, Hornets, Clippers e 76ers; data possui significado especial

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
22/09/2026 12:13
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Nicolas Batum no Los Angeles Clippers (Foto: AFP)
Nicolas Batum no Los Angeles Clippers (Foto: AFP)

Nicolas Batum se aposentou da NBA nesta terça-feira (21) após 18 temporadas na liga, em uma data escolhida com cuidado: há exatos 35 anos, no mesmo dia 21 de setembro, seu pai morreu em uma quadra de basquete.

O ala francês de 37 anos anunciou a decisão em um vídeo nas redes sociais, gravado na quadra de Pont-l'Évêque, na Normandia, onde começou a jogar, ainda criança. No vídeo, ele conversa com o filho de dez anos sobre o significado do momento.

continua após a publicidade

"Depois de 21 anos, é hora de eu voltar para casa", disse Batum na abertura do vídeo. Ao ser questionado pelo filho se realmente estava se aposentando, ele respondeu: "É isso. Acabei de jogar basquete."

A escolha da data carrega um peso pessoal profundo. Batum explicou ao filho o motivo: "Seu avô morreu em uma quadra de basquete. Eu não… você vê? A carreira do meu pai terminou com ele falecendo em quadra, então ele nunca pôde continuar com sua vida." Seu pai, Richard, sofreu um aneurisma durante a partida, enquanto Nicolas, com apenas dois anos, estava na plateia.

continua após a publicidade

O ala completou: "Eu posso, e talvez seja meu motivo de maior orgulho hoje. Posso finalmente começar uma nova vida depois do basquete, uma vida que não tive como criança… uma vida como a sua, com o seu pai, eu."

— Posso fazer o que meu pai não pôde. Essa data foi quando a carreira dele terminou e agora estou começando a minha — concluiu Batum.

Trajetória na NBA e França

Selecionado pelo Houston Rockets no draft de 2008 como a 25ª escolha geral, Batum foi negociado na própria noite do draft para o Portland Trail Blazers, em que passou sete temporadas. Pela franquia de Portland, ele registrou médias de 19.1 pontos, 8.6 rebotes, 5.1 assistências, 1.6 roubadas de bola e 1.3 tocos por jogo. O time chegou aos playoffs cinco vezes durante esse período, avançando uma vez para a segunda rodada.

continua após a publicidade

Após a temporada 2014-15, Batum foi para o Charlotte Hornets, local em que manteve médias de 18.6 pontos e 8.5 rebotes por jogo. Uma lesão nos dedos e na mão o limitou a 22 partidas durante a campanha de 2019-20. No início da temporada seguinte, Charlotte o dispensou e ele assinou com o Los Angeles Clippers, e chegou às finais de conferência.

Em 2023-24, foi negociado para o Philadelphia 76ers em um acerto que levou James Harden de volta ao Clippers. Batum chegou a considerar a aposentadoria, mas voltou atrás e renovou com o Clippers por dois anos. Ao longo das 18 temporadas na NBA, Batum teve médias de 9.6 pontos, 4.7 rebotes e 3.0 assistências por jogo, com 37% de aproveitamento no arremesso de três pontos ao longo de toda a carreira.

continua após a publicidade

Pela seleção da França, conquistou medalhas de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024, e medalhas de bronze nas Copas do Mundo de Basquete da Fiba em 2014 e 2019. Antes de chegar à NBA, Batum havia jogado duas temporadas pelo Le Mans Sarthe, na França.

🏀 Aposte no seu time favorito!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Kawhi Leonard está de volta ao Toronto Raptors (Foto: Reprodução/X/Raptors)

NBA

NBA: Raptors e Kawhi Leonard avançam por renovação de contrato, diz jornalista

Há 3 dias
New York Knicks prestou homenagens ao Michael Sweetney, ex-jogador da franquia que morreu com 43 anos (Foto: Reprodução/X/Knicks)

NBA

NBA: Ex-New York Knicks e Chicago Bulls morre aos 43 anos

Há 3 dias
Damian Lillard no Portland Trail Blazers (Foto: Amanda Loman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

NBA

NBA: Trail Blazers pode deixar Portland; entenda o caso

Há 4 dias
Bruce Brown jogou a última temporada no Denver Nuggets (Foto: Reprodução/Instagram)

NBA

Knicks vence disputa com Lakers e contrata ex-campeão da NBA

Há 5 dias
Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé

NBA

Astro da NBA celebra aniversário com Neymar: 'Sou de Santos'

Há 6 dias
Kawhi Leonard está de volta ao Toronto Raptors (Foto: Reprodução/X/Raptors)

NBA

Após acerto com Raptors, ex-Clippers critica Kawhi Leonard

Há 6 dias
Mais LANCE!
O meio-campista colombiano James Rodríguez acena para os torcedores do Atlético Nacional durante sua apresentação no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia, em 13 de setembro de 2026. Rodríguez, de 35 anos, concluiu uma das contratações de maior repercussão do futebol colombiano nos últimos anos. Após a decepcionante campanha da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 e uma passagem frustrante pela Major League Soccer (MLS), o armador agora defenderá o Atlético Nacional, o clube mais vitorioso da história do país (Foto: Afp Stringer / Afp)

James Rodríguez ganha camisa 23 no Atlético Nacional em homenagem a Jordan e LeBron

Nagasaki Velca, equipe japonesa em que Lee Hyun-Jung jogava, despediu-se do atleta sul-coreano (Foto: Reprodução/X/Nagasaki Velca)

Time da NBA assina com astro da Coreia do Sul e MVP no Japão

Phil Jackson em treino do Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução/X)

Los Angeles Lakers anuncia estátua para Phil Jackson em 2027

Dillon Jones foi campeão da NBA como rookie com o OKC (Foto: Reprodução/X)

Philadelphia 76ers assina contrato com bicampeão da NBA

Philadelphia divulga estádio do 76ers

76ers de LeBron terá nova arena com retorno de R$ 30 bilhões

INGLEWOOD, CA - 15 de abril: Stephen Curry (#30), do Golden State Warriors, comemora após o jogo contra o LA Clippers no SoFi Play-In Tournament, em 15 de abril de 2026, no Intuit Dome, em Los Angeles, Califórnia. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images via afp)

Joelho de Stephen Curry preocupa o Warriors para temporada

Bruce Brown jogou a última temporada no Denver Nuggets (Foto: Reprodução/Instagram)

Knicks lidera disputa contra Lakers por ex-campeão da NBA, diz jornalista

Kawhi Leonard inclina o corpo e apoia as mãos nos joelhos durante partida do Los Angeles Clippers

NBA: Clippers são punidos por estourarem teto salarial com Kawhi Leonard

Stephen Curry deixa a quadra após derrota do Golden State Warriors para o Phoenix Suns no Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)

Warriors prepara contrato milionário para manter Stephen Curry

tacko-fall

Após LeBron e Jaylen Brown, 76ers assina com pivô de 2,29m

Stephen Curry deixa a quadra após derrota do Golden State Warriors para o Phoenix Suns no Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)

Steph Curry descarta saída e crava aposentadoria no Warriors

O Golden State Warriors, com Curry, Durant e companhia, foi campeão em 2015 e 2017, além do vice de 2016

Real Madrid anuncia pivô ex-Warriors e bicampeão da NBA

Shai joga mal e perde jogo em casa após atuação histórica do San Antonio Spurs, com destaque para Victor Wembanyama (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

Físico de Wembanyama gera debate entre LaVar Ball e Dwight Howard