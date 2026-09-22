Atleta do Clippers anuncia aposentadoria da NBA aos 37 anos

Nicolas Batum se aposentou da NBA nesta terça-feira (21) após 18 temporadas na liga, em uma data escolhida com cuidado: há exatos 35 anos, no mesmo dia 21 de setembro, seu pai morreu em uma quadra de basquete.

O ala francês de 37 anos anunciou a decisão em um vídeo nas redes sociais, gravado na quadra de Pont-l'Évêque, na Normandia, onde começou a jogar, ainda criança. No vídeo, ele conversa com o filho de dez anos sobre o significado do momento.

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"Depois de 21 anos, é hora de eu voltar para casa", disse Batum na abertura do vídeo. Ao ser questionado pelo filho se realmente estava se aposentando, ele respondeu: "É isso. Acabei de jogar basquete."

A escolha da data carrega um peso pessoal profundo. Batum explicou ao filho o motivo: "Seu avô morreu em uma quadra de basquete. Eu não… você vê? A carreira do meu pai terminou com ele falecendo em quadra, então ele nunca pôde continuar com sua vida." Seu pai, Richard, sofreu um aneurisma durante a partida, enquanto Nicolas, com apenas dois anos, estava na plateia.

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O ala completou: "Eu posso, e talvez seja meu motivo de maior orgulho hoje. Posso finalmente começar uma nova vida depois do basquete, uma vida que não tive como criança… uma vida como a sua, com o seu pai, eu."

— Posso fazer o que meu pai não pôde. Essa data foi quando a carreira dele terminou e agora estou começando a minha — concluiu Batum.

Trajetória na NBA e França

Selecionado pelo Houston Rockets no draft de 2008 como a 25ª escolha geral, Batum foi negociado na própria noite do draft para o Portland Trail Blazers, em que passou sete temporadas. Pela franquia de Portland, ele registrou médias de 19.1 pontos, 8.6 rebotes, 5.1 assistências, 1.6 roubadas de bola e 1.3 tocos por jogo. O time chegou aos playoffs cinco vezes durante esse período, avançando uma vez para a segunda rodada.

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Após a temporada 2014-15, Batum foi para o Charlotte Hornets, local em que manteve médias de 18.6 pontos e 8.5 rebotes por jogo. Uma lesão nos dedos e na mão o limitou a 22 partidas durante a campanha de 2019-20. No início da temporada seguinte, Charlotte o dispensou e ele assinou com o Los Angeles Clippers, e chegou às finais de conferência.

Em 2023-24, foi negociado para o Philadelphia 76ers em um acerto que levou James Harden de volta ao Clippers. Batum chegou a considerar a aposentadoria, mas voltou atrás e renovou com o Clippers por dois anos. Ao longo das 18 temporadas na NBA, Batum teve médias de 9.6 pontos, 4.7 rebotes e 3.0 assistências por jogo, com 37% de aproveitamento no arremesso de três pontos ao longo de toda a carreira.

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Pela seleção da França, conquistou medalhas de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024, e medalhas de bronze nas Copas do Mundo de Basquete da Fiba em 2014 e 2019. Antes de chegar à NBA, Batum havia jogado duas temporadas pelo Le Mans Sarthe, na França.

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