Em participação no programa "The Basketball Show", Kwame Brown falou sobre a carreira do astro LeBron James e criticou a influência do astro da NBA nos companheiros. O ex-jogador descreveu LeBron como uma "máquina de marketing", fazendo referência à transferência dele dos Los Angeles Lakers para o Philadelphia 76ers nesta temporada.

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Para Brown, a "estrutura de dinheiro" em torno de LeBron James gera um impacto negativo no clima da equipe, que compromete o desenvolvimento dos companheiros ao longo do tempo. Para sustentar o argumento, o ex-jogador da NBA citou o armador Russell Westbrook e o jovem Dalton Knecth, cuja evolução, segundo Brown, foi comprometida pela presença de Bronny James, filho de LeBron.

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— Eu achava que o LeBron era apenas um indivíduo comum, mas depois percebi que ele faz parte de um grupo. O LeBron é uma máquina: uma máquina de marketing. Quando você enfrenta uma máquina, ela gera resíduos tóxicos. Aquilo que foi criado para parecer bom acaba destruindo o que está ao seu redor. Basta olhar para as carreiras que ele destruiu — a do Westbrook, e todas as outras situações antes mesmo de ele começar. Tem o caso do Dalton Knecht: por causa do filho dele, o garoto não teve a chance de se desenvolver.

As declarações de Brown coincidem com um momento de reestruturação esportiva e comercial dos Los Angeles Lakers, que lidam com a ausência do astro LeBron James após oito temporadas.

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Kwame Brown, ex-jogador da NBA (Foto: Mitchell Layton/AFP)

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A transferência de LeBron James para o Philadelphia 76ers

Além do fator pessoal, o cenário esportivo foi decisivo para a escolha. Os 76ers montaram um dos elencos mais fortes da NBA para a próxima temporada e chegam como candidatos ao título da Conferência Leste.

A possibilidade de atuar ao lado de Joel Embiid, um dos pivôs mais dominantes da liga, do armador Tyrese Maxey e do ala Jaylen Brown oferece a LeBron a oportunidade de integrar mais um "super time" em busca do título da NBA.

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A diretoria da franquia também participou ativamente das negociações. O discurso interno em Philadelphia era de que o elenco atual representava a melhor oportunidade para LeBron conquistar mais um anel antes da aposentadoria.

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