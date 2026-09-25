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Apostas esportivas: NBA e WNBA lançam nova carta contra bets

Ligas, sindicatos e jogadores cobram reguladores dos EUA para coibir ameaças e ofensas contra atletas

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
25/09/2026 13:07
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O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)
O comissário da NBA, Adam Silver, em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)

NBA e WNBA encaminharam uma segunda carta a reguladores de apostas esportivas dos Estados Unidos, desta vez com a participação das associações de jogadores das duas ligas e dos sindicatos de árbitros. O documento reforça a exigência de ação contra o assédio praticado por apostadores contra atletas, árbitros e seus familiares.

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A carta é um desdobramento de um posicionamento conjunto publicado neste mês de setembro, quando National Football League (NFL), National Basketball Association (NBA), Major League Baseball (MLB), National Hockey League (NHL) e Major League Soccer (MLS) assinaram uma comunicação conjunta endereçada aos mesmos reguladores estaduais. A nova carta amplia o alcance da demanda e consolida a participação da National Basketball Players Association (NBPA), da Women's National Basketball Players Association (WNBPA) e dos sindicatos de árbitros de ambas as ligas.

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Os dois documentos pedem aos reguladores que imponham três medidas a quem pratique assédio vinculado a apostas: banimento vitalício obrigatório; mecanismos simplificados para registro de denúncias; e monitoramento proativo com suspensão de contas ligadas a comportamentos abusivos.

A segunda carta difere da primeira no tom. Enquanto o documento original abordou de forma mais ampla os impactos negativos do crescimento das apostas sobre atletas e suas famílias, a comunicação da NBA e da WNBA concentrou o foco nos ataques dirigidos a jogadores por apostadores que saíram perdendo em determinadas partidas.

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— Os membros de nossas organizações enfrentam um aumento expressivo de assédio e ameaças relacionados a apostas, em geral por parte de apostadores que saíram perdendo em determinada aposta. Esse comportamento vai desde gritos e ofensas dentro de arenas ou nas ruas até ameaças de violência feitas pela internet ou nas redes sociais. Embora seja geralmente direcionado a jogadores ou outros participantes dos jogos, por vezes se estende até os familiares deles. Tudo isso é inaceitável, e todos os envolvidos devem fazer sua parte para inibir esse tipo de conduta e puni-la quando estiver ao seu alcance — diz trecho da carta.

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Exclusão da WNBA na carta contra as bets

Na carta original, a WNBA não estava incluída entre os signatários. A WNBPA divulgou uma nota logo após a publicação daquele documento, responsabilizando a NBA pela decisão de que "as jogadoras da WNBA não mereciam inclusão em uma declaração conjunta de posição".

Na segunda carta, WNBA, WNBPA e os sindicatos de árbitros foram incorporados ao documento. A inclusão indica que as partes optaram por atuar de forma unificada após a WNBPA ter manifestado insatisfação com sua ausência no posicionamento original.

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