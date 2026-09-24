Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

NBA: Ex-Lakers expõe 'oferta desrespeitosa' como motivo de saída

Armador assina por US$ 12,4 mi após dizer que proposta de Los Angeles não condizia com seu desempenho

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
24/09/2026 12:59
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Marcus Smart atuando pelo Los Angeles Lakers na última temporada da NBA (Foto: Reprodução/X/Lakers)
Marcus Smart atuando pelo Los Angeles Lakers na última temporada da NBA (Foto: Reprodução/X/Lakers)

Marcus Smart deixou o Los Angeles Lakers nesta offseason após classificar a oferta de renovação do clube como "desrespeitosa". O armador assinou um contrato de dois anos e US$ 12,4 milhões com o Houston Rockets, encerrando sua curta passagem pelo time californiano.

Bruce Brown jogou a última temporada no Denver Nuggets (Foto: Reprodução/Instagram)

Knicks vence disputa com Lakers e contrata ex-campeão da NBA

NBA
Há 1 semana
Phil Jackson em treino do Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução/X)

Los Angeles Lakers anuncia estátua para Phil Jackson em 2027

NBA
Há 2 semanas
Luka Doncic e Austin Reaves, do Los Angeles Lakers, de mãos dadas durante tempo técnico contra o Chicago Bulls na Crypto.com Arena, em Los Angeles, em 12 de março de 2026 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Los Angeles Lakers é vendido por R$ 62 bilhões e quebra recorde

NBA
Há 1 mês

A decisão surpreende porque Smart aceitou um valor inferior ao proposto pelo Lakers para se transferir ao Rockets. O problema, segundo o jogador, não era apenas o número em si, mas a falta de reconhecimento pelo desempenho apresentado e a ausência de garantias contratuais.

continua após a publicidade

"Em primeiro lugar, joguei tão bem que a oferta que acabou sendo feita não condiz com a forma como joguei, principalmente quando você vê caras que jogaram muito pior do que eu recebendo propostas melhores", disse Smart ao Houston Chronicle. "Além disso, não havia a segurança que queríamos e que eles estivessem dispostos a oferecer."

Passagem pelo Lakers na NBA

Smart havia chegado ao Lakers na offseason anterior com um contrato de dois anos e US$ 10,5 milhões, que incluía uma opção pelo jogador. Na temporada regular de 2025-26, registrou médias de 9.3 pontos, 3.0 assistências, 2.8 rebotes e 1.4 roubadas de bola por partida. Nos playoffs, evoluiu para 12.9 pontos, 5.1 assistências, 3.5 rebotes e 2.4 roubadas.

continua após a publicidade

O período da saída coincidiu com uma reestruturação ampla do elenco do Lakers após a saída de LeBron James. O clube distribuiu cerca de US$ 480 milhões em 26 anos combinados de contrato nesta offseason, conforme apurou o The Athletic, acertando a renovação de Austin Reaves por quatro anos e contratando Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili e Quentin Grimes, entre outros. Contudo, a proposta feita a Marcus Smart ficou fora desse volume de investimentos.

Luka Doncic ri em mesa com jogadores dos Los Angeles Lakers
Novo rosto da franquia, Luka Doncic organiza 'pré-temporada' para companheiros dos Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução/X)

Novo começo no Houston Rockets

No Rockets, o armador receberá uma média de cerca de US$ 6,2 milhões por temporada até chegar à agência livre em 2028. Para Smart, o clube do Texas ofereceu o que o Lakers não deu: "Eles me deram a oportunidade de ir lá e tentar conseguir o que eu mereci."

continua após a publicidade

— O que tenho trabalhado muito para proporcionar à minha família é um salário decente com anos de contrato, ou um salário maior com menos anos, mas poder ter essa opção — complementa.

Natural da região de Dallas, Smart chega ao Rockets para sua quinta franquia na NBA. Escolhido pelo Boston Celtics com a sexta escolha geral do draft de 2014, ele também passou por Memphis Grizzlies, Washington Wizards e Los Angeles Lakers após deixar Boston.

A relação com o técnico Ime Udoka, que também trabalhou no Celtics, parece promissora. "Ele representa tudo aquilo em que acredito, e vice-versa", declarou Udoka.

continua após a publicidade

🏀 Aposte no seu time favorito!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lonzo Ball, em ação, pelo Cavaliers na NBA

NBA

Lonzo Ball esclarece sobre aposentadoria na NBA: 'Esperando ligação'

Há 18 horas
Lonzo Ball na última temporada da NBA, pelo Cleveland Cavaliers (Foto: Reprodução/Instagram)

NBA

Ex-Lakers e Cavaliers anuncia aposentadoria da NBA

Há 23 horas
LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

NBA

Ex-jogador da NBA critica LeBron James: 'Máquina de marketing'

Há 1 dia
Milwaukee Bucks v Brooklyn Nets - Doc Rivers

NBA

Após sair do Bucks, Doc Rivers anuncia novo cargo ligado à NBA

Há 1 dia
Nicolas Batum no Los Angeles Clippers (Foto: AFP)

NBA

Atleta do Clippers anuncia aposentadoria da NBA aos 37 anos

Há 2 dias
Kawhi Leonard está de volta ao Toronto Raptors (Foto: Reprodução/X/Raptors)

NBA

NBA: Raptors e Kawhi Leonard avançam por renovação de contrato, diz jornalista

Há 5 dias
Mais LANCE!
New York Knicks prestou homenagens ao Michael Sweetney, ex-jogador da franquia que morreu com 43 anos (Foto: Reprodução/X/Knicks)

NBA: Ex-New York Knicks e Chicago Bulls morre aos 43 anos

Damian Lillard no Portland Trail Blazers (Foto: Amanda Loman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

NBA: Trail Blazers pode deixar Portland; entenda o caso

Bruce Brown jogou a última temporada no Denver Nuggets (Foto: Reprodução/Instagram)

Knicks vence disputa com Lakers e contrata ex-campeão da NBA

Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé

Astro da NBA celebra aniversário com Neymar: 'Sou de Santos'

Kawhi Leonard está de volta ao Toronto Raptors (Foto: Reprodução/X/Raptors)

Após acerto com Raptors, ex-Clippers critica Kawhi Leonard

O meio-campista colombiano James Rodríguez acena para os torcedores do Atlético Nacional durante sua apresentação no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia, em 13 de setembro de 2026. Rodríguez, de 35 anos, concluiu uma das contratações de maior repercussão do futebol colombiano nos últimos anos. Após a decepcionante campanha da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 e uma passagem frustrante pela Major League Soccer (MLS), o armador agora defenderá o Atlético Nacional, o clube mais vitorioso da história do país (Foto: Afp Stringer / Afp)

James Rodríguez ganha camisa 23 no Atlético Nacional em homenagem a Jordan e LeBron

Nagasaki Velca, equipe japonesa em que Lee Hyun-Jung jogava, despediu-se do atleta sul-coreano (Foto: Reprodução/X/Nagasaki Velca)

Time da NBA assina com astro da Coreia do Sul e MVP no Japão

Phil Jackson em treino do Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução/X)

Los Angeles Lakers anuncia estátua para Phil Jackson em 2027

Dillon Jones foi campeão da NBA como rookie com o OKC (Foto: Reprodução/X)

Philadelphia 76ers assina contrato com bicampeão da NBA

Philadelphia divulga estádio do 76ers

76ers de LeBron terá nova arena com retorno de R$ 30 bilhões

INGLEWOOD, CA - 15 de abril: Stephen Curry (#30), do Golden State Warriors, comemora após o jogo contra o LA Clippers no SoFi Play-In Tournament, em 15 de abril de 2026, no Intuit Dome, em Los Angeles, Califórnia. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images via afp)

Joelho de Stephen Curry preocupa o Warriors para temporada

Bruce Brown jogou a última temporada no Denver Nuggets (Foto: Reprodução/Instagram)

Knicks lidera disputa contra Lakers por ex-campeão da NBA, diz jornalista

Kawhi Leonard inclina o corpo e apoia as mãos nos joelhos durante partida do Los Angeles Clippers

NBA: Clippers são punidos por estourarem teto salarial com Kawhi Leonard

Stephen Curry deixa a quadra após derrota do Golden State Warriors para o Phoenix Suns no Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)

Warriors prepara contrato milionário para manter Stephen Curry