NBA: Ex-Lakers expõe 'oferta desrespeitosa' como motivo de saída

Marcus Smart deixou o Los Angeles Lakers nesta offseason após classificar a oferta de renovação do clube como "desrespeitosa". O armador assinou um contrato de dois anos e US$ 12,4 milhões com o Houston Rockets, encerrando sua curta passagem pelo time californiano.

A decisão surpreende porque Smart aceitou um valor inferior ao proposto pelo Lakers para se transferir ao Rockets. O problema, segundo o jogador, não era apenas o número em si, mas a falta de reconhecimento pelo desempenho apresentado e a ausência de garantias contratuais.

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"Em primeiro lugar, joguei tão bem que a oferta que acabou sendo feita não condiz com a forma como joguei, principalmente quando você vê caras que jogaram muito pior do que eu recebendo propostas melhores", disse Smart ao Houston Chronicle. "Além disso, não havia a segurança que queríamos e que eles estivessem dispostos a oferecer."

Passagem pelo Lakers na NBA

Smart havia chegado ao Lakers na offseason anterior com um contrato de dois anos e US$ 10,5 milhões, que incluía uma opção pelo jogador. Na temporada regular de 2025-26, registrou médias de 9.3 pontos, 3.0 assistências, 2.8 rebotes e 1.4 roubadas de bola por partida. Nos playoffs, evoluiu para 12.9 pontos, 5.1 assistências, 3.5 rebotes e 2.4 roubadas.

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O período da saída coincidiu com uma reestruturação ampla do elenco do Lakers após a saída de LeBron James. O clube distribuiu cerca de US$ 480 milhões em 26 anos combinados de contrato nesta offseason, conforme apurou o The Athletic, acertando a renovação de Austin Reaves por quatro anos e contratando Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili e Quentin Grimes, entre outros. Contudo, a proposta feita a Marcus Smart ficou fora desse volume de investimentos.

Novo rosto da franquia, Luka Doncic organiza 'pré-temporada' para companheiros dos Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução/X)

Novo começo no Houston Rockets

No Rockets, o armador receberá uma média de cerca de US$ 6,2 milhões por temporada até chegar à agência livre em 2028. Para Smart, o clube do Texas ofereceu o que o Lakers não deu: "Eles me deram a oportunidade de ir lá e tentar conseguir o que eu mereci."

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— O que tenho trabalhado muito para proporcionar à minha família é um salário decente com anos de contrato, ou um salário maior com menos anos, mas poder ter essa opção — complementa.

Natural da região de Dallas, Smart chega ao Rockets para sua quinta franquia na NBA. Escolhido pelo Boston Celtics com a sexta escolha geral do draft de 2014, ele também passou por Memphis Grizzlies, Washington Wizards e Los Angeles Lakers após deixar Boston.

A relação com o técnico Ime Udoka, que também trabalhou no Celtics, parece promissora. "Ele representa tudo aquilo em que acredito, e vice-versa", declarou Udoka.

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