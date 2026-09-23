Lonzo Ball negou nesta quarta-feira (23) que tenha decidido se aposentar da NBA. Sem contrato desde fevereiro, quando foi dispensado pelo Utah Jazz, o armador se manifestou nas redes sociais após declarações feitas em seu podcast serem interpretadas como uma despedida do basquete profissional.

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Por meio do X, antigo Twitter, Ball ironizou os relatos sobre uma possível aposentadoria e afirmou que continua disponível para receber propostas de equipes da liga.

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— Eu me aposentei? Isso é novidade para mim, porque eu continuo esperando uma ligação. A temporada da NBA é longa.

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A declaração aconteceu um dia após a publicação do 34º episódio do podcast que Lonzo apresenta ao lado do irmão, LiAngelo Ball. Durante o programa, o jogador falou sobre sua trajetória de nove anos na NBA e sobre a possibilidade de uma vida depois do basquete, o que acabou gerando especulações sobre o encerramento de sua carreira.

No episódio, Lonzo relembrou o impacto que o basquete teve em sua vida e afirmou ser grato pela oportunidade de ter chegado à NBA. A fala, porém, foi interpretada por parte da imprensa como uma possível despedida.

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— Eu sinto que dei tudo o que eu tinha para o basquete, e tudo o que eu tenho na vida veio do basquete. Eu sou grato por ter chegado à liga (NBA) e por ter jogado nove anos — afirmou.

Lonzo Ball está sem time desde fevereiro

Na última temporada, com o Cleveland Cavaliers, Lonzo conseguiu jogar apenas 35 jogos. Nas duas temporadas que teve no Chicago Bulls, também se limitou a esta mesma quantidade de partidas. O atleta já contava com problemas no joelho desde o ensino médio, mas múltiplas cirurgias, incluindo um raro transplante de cartilagem, prejudicaram sua capacidade atlética na liga.

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O armador atuou em sete temporadas na NBA, ao longo de nove anos. Enquanto atuava pelo Bulls, Ball ficou exatamente duas temporadas completas (2022–23 e 2023–24) afastado das quadras devido a uma grave e complexa lesão no joelho esquerdo.

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Histórico de lesões marcou trajetória de Lonzo

A carreira de Lonzo Ball foi marcada por problemas físicos, especialmente no joelho esquerdo. O armador ficou duas temporadas inteiras sem disputar partidas, entre 2022 e 2024, antes de retornar às quadras pelo Chicago Bulls.

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Na temporada 2025-26, já pelo Cavaliers, participou de 35 partidas e teve médias de 4,6 pontos, 3,9 assistências e 4,0 rebotes em 20,8 minutos por jogo.

Antes dos problemas físicos, Ball havia registrado seu melhor desempenho individual na temporada 2020-21, pelo New Orleans Pelicans. Naquele ano, terminou com médias de 14,6 pontos, 5,7 rebotes e 4,8 assistências em 55 partidas.

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Lonzo atuando pelo Pelicans, na NBA (Foto: Jeff Haynes/AFP)

Selecionado com a segunda escolha do Draft de 2017 pelo Los Angeles Lakers, Lonzo ainda busca uma nova oportunidade para disputar sua décima temporada na NBA.

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