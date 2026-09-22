Doc Rivers vai retornar às cabines de transmissões para a temporada 2026-27 da NBA como analista da NBC. O anúncio, feito pela emissora na segunda-feira (21), confirma momentaneamente a fala do membro do Hall da Fama sobre ter encerrado a carreira de treinador.

A contratação fecha um ciclo iniciado décadas atrás. Em 1996, ao se aposentar como jogador, Rivers recusou uma oferta semelhante da NBC porque não podia garantir que não voltaria às quadras da NBA para treinar. Desta vez, aos 64 anos, a promessa é diferente.

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"Sinceramente, posso dizer que estou completamente aposentado", afirmou Rivers em entrevista à Associated Press. "Tive uma longa trajetória. Acabei entrando para o Hall da Fama Naismith no início deste ano e sou muito grato por ter tido a oportunidade de treinar e jogar por tanto tempo. Pela primeira vez, posso me dedicar 100% à televisão, algo que estou realmente ansioso para fazer."

Décadas de passagens pelo broadcasting

Esta não é a estreia de Rivers nas transmissões. Após a saída do Orlando Magic em 2003, ele integrou a equipe da ESPN/ABC até a próxima oportunidade no banco de reservas. O mesmo padrão se repetiu em 2023, quando atuou nas transmissões antes de assumir o comando do Milwaukee Bucks em janeiro de 2024.

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Antes disso, trabalhou três anos na Turner Sports entre 1996 e 1999, e foi analista de estúdio da NBC durante os Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Além das transmissões de basquete, Rivers já acumulou experiência comentando outros esportes pela emissora, incluindo handebol.

"Não costumo tirar muitas folgas na minha vida. Sempre estive envolvido com o esporte e esta é uma forma de me manter por perto", disse Rivers. "Se você parar para pensar, eu já joguei, treinei, trabalhei na diretoria, fiz programas de TV, fiz praticamente tudo o que se pode fazer no nosso esporte. E isso me dá uma perspectiva interessante e espero poder compartilhá-la com os telespectadores."

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Sam Flood, produtor executivo e presidente da NBC Sports, celebrou a chegada do treinador. "Não poderíamos estar mais felizes em tê-lo de volta à equipe da NBC Sports", disse Flood em comunicado. "Tendo levado os Celtics ao título da NBA em 2008, com quase quatro décadas de experiência na NBA entre técnico e jogador, estamos entusiasmados em adicionar mais um membro do Hall da Fama ao nosso elenco."

Carreira na NBA

Rivers acumula 1.194 vitórias em 2.060 jogos de temporada regular na NBA, marca que o coloca na sexta posição entre os treinadores com mais vitórias na história da liga. Além disso, foram 114 triunfos em playoffs em 226 partidas. Em nove temporadas à frente do Boston Celtics, conduziu a equipe ao título em 2008, com Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, e retornou às finais dois anos depois.

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Também foi eleito Treinador do Ano em 2000, pelo trabalho com o Orlando Magic, e orientou o All-Star Game em quatro ocasiões: 2008, 2011, 2021 e 2024. Na última passagem na liga, à frente do Milwaukee Bucks, conquistou a NBA Cup de 2024 antes de deixar o cargo em abril de 2026.

Antes de se tornar técnico, Rivers foi selecionado na segunda rodada do Draft de 1983, jogou 13 temporadas na NBA como armador e participou de um All-Star Game. Passou por quatro franquias ao longo da carreira como jogador. Pela seleção nacional, foi MVP do Campeonato Mundial da Fiba ​​de 1982 ao liderar os Estados Unidos até a final, na qual perderam para a União Soviética por 95 a 94.

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A temporada da liga terá conexões pessoais para Rivers nas transmissões. Ele treinou cinco jogadores que agora integram o time de analistas da NBC, além de ter se enfrentado com Reggie Miller, o principal comentarista da emissora. Também treinou o próprio filho, Austin Rivers, quando estava no Los Angeles Clippers.

"Com essa oportunidade, uma das coisas que pensei foi que adoraria trabalhar com o Austin. Seria muito divertido poder trabalhar com ele", disse Rivers. "É engraçado pensar que metade da equipe técnica eu já treinei ou fui pai de alguém. Eu briguei com o Reggie, o que é ainda mais engraçado. Então é muito legal como estou conectado a todos esses talentos."

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