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Ex-Lakers e Cavaliers anuncia aposentadoria da NBA

Com problemas no joelho, ex-segunda escolha geral do draft encerra carreira na liga aos 28 anos

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
23/09/2026 13:33
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lonzo Ball na última temporada da NBA, pelo Cleveland Cavaliers (Foto: Reprodução/Instagram)
Lonzo Ball na última temporada da NBA, pelo Cleveland Cavaliers (Foto: Reprodução/Instagram)

Com apenas 28 anos, Lonzo Ball anunciou a sua aposentadoria da NBA. A notícia foi revelada durante o último episódio do seu próprio programa "Ball in The Family Podcast".

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Na última temporada, com o Cleveland Cavaliers, Lonzo conseguiu jogar apenas 35 jogos. Nas duas temporadas que teve no Chicago Bulls, também se limitou a esta mesma quantidade de partidas. O atleta já contava com problemas no joelho desde o ensino médio, mas múltiplas cirurgias, incluindo um raro transplante de cartilagem, prejudicaram sua capacidade atlética na liga.

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O armador atuou em sete temporadas na NBA, ao longo de nove anos. Enquanto atuava pelo Bulls, Ball ficou exatamente duas temporadas completas (2022–23 e 2023–24) afastado das quadras devido a uma grave e complexa lesão no joelho esquerdo.

Lonzo, pelo Chicago, Bulls e LaMelo Ball, pelo Charlotte Hornets, duelando pela NBA (Divulgação/@chicagobulls)
Lonzo, pelo Chicago Bulls, e LaMelo Ball, pelo Charlotte Hornets, duelando em partida da NBA (Divulgação/@chicagobulls)

Promessa na NBA

Lonzo Ball foi a segunda escolha geral do Draft da NBA de 2017, selecionado pelo Los Angeles Lakers. Após deixar a franquia, atuou pelo New Orleans Pelicans, equipe pela qual teve sua última temporada com mais de 50 jogos em um mesmo ano. Bulls e Cavaliers foram seus dois últimos clubes.

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No podcast, o atleta mostrou uma certa frustração com as várias lesões que teve durante a sua carreira no basquete. Contudo, Lonzo explicou que gosta de pensar de uma forma diferente: "Eu não acho que cheguei ao meu auge e isso é uma droga, mas, ao mesmo tempo, há pessoas que não têm o que comer à noite. É assim que vejo o mundo."

— Sinto que dei tudo o que tinha para o basquete e que tudo o que conquistei na minha vida é por causa do basquete. Sou grato por ter chegado à liga (NBA) e por ter conseguido jogar por 9 anos — complementou Lonzo Ball.

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