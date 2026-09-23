Ex-Lakers e Cavaliers anuncia aposentadoria da NBA
Com problemas no joelho, ex-segunda escolha geral do draft encerra carreira na liga aos 28 anos
Com apenas 28 anos, Lonzo Ball anunciou a sua aposentadoria da NBA. A notícia foi revelada durante o último episódio do seu próprio programa "Ball in The Family Podcast".
Na última temporada, com o Cleveland Cavaliers, Lonzo conseguiu jogar apenas 35 jogos. Nas duas temporadas que teve no Chicago Bulls, também se limitou a esta mesma quantidade de partidas. O atleta já contava com problemas no joelho desde o ensino médio, mas múltiplas cirurgias, incluindo um raro transplante de cartilagem, prejudicaram sua capacidade atlética na liga.
O armador atuou em sete temporadas na NBA, ao longo de nove anos. Enquanto atuava pelo Bulls, Ball ficou exatamente duas temporadas completas (2022–23 e 2023–24) afastado das quadras devido a uma grave e complexa lesão no joelho esquerdo.
Promessa na NBA
Lonzo Ball foi a segunda escolha geral do Draft da NBA de 2017, selecionado pelo Los Angeles Lakers. Após deixar a franquia, atuou pelo New Orleans Pelicans, equipe pela qual teve sua última temporada com mais de 50 jogos em um mesmo ano. Bulls e Cavaliers foram seus dois últimos clubes.
No podcast, o atleta mostrou uma certa frustração com as várias lesões que teve durante a sua carreira no basquete. Contudo, Lonzo explicou que gosta de pensar de uma forma diferente: "Eu não acho que cheguei ao meu auge e isso é uma droga, mas, ao mesmo tempo, há pessoas que não têm o que comer à noite. É assim que vejo o mundo."
— Sinto que dei tudo o que tinha para o basquete e que tudo o que conquistei na minha vida é por causa do basquete. Sou grato por ter chegado à liga (NBA) e por ter conseguido jogar por 9 anos — complementou Lonzo Ball.
Lonzo Ball confirms he's officially done with basketball while reflecting on his NBA career and everything he went through with injuries 🏀💔— keeno (@ayekeeno) September 23, 2026
"I don't think I ever got to my peak, and damn, that sh*t sucks, but at the same time there's people that don't have meals at night to… pic.twitter.com/pU9JbdzXpT
🏀 Aposte no seu time favorito!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
NBA
Ex-jogador da NBA critica LeBron James: 'Máquina de marketing'Há 19 horas
NBA
Após sair do Bucks, Doc Rivers anuncia novo cargo ligado à NBAHá 22 horas
NBA
Atleta do Clippers anuncia aposentadoria da NBA aos 37 anosHá 1 dia
NBA
NBA: Raptors e Kawhi Leonard avançam por renovação de contrato, diz jornalistaHá 4 dias
NBA
NBA: Ex-New York Knicks e Chicago Bulls morre aos 43 anosHá 4 dias
NBA
NBA: Trail Blazers pode deixar Portland; entenda o casoHá 6 dias
Mais LANCE!