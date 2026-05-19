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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Andrey Santos se pronuncia sobre ausência na convocação da Seleção: 'Cabeça erguida'

Jovem do Chelsea perdeu disputa no meio-campo com atletas do futebol brasileiro

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
12:19
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Andrey Santos, volante da Seleção Brasileira
imagem cameraAndrey Santos concentrado durante treino com a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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O volante Andrey Santos quebrou o silêncio sobre a ausência na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O jovem jogador do Chelsea foi lembrado em boa parte das convocações do italiano, mas acabou perdendo a vaga entre os 26 representantes da Seleção Brasileira no Mundial. Em postagem nas redes sociais, o ex-Vasco lamentou a situação e desejou sorte aos companheiros.

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— Sempre me entreguei de corpo e alma em cada oportunidade que tive dentro do futebol. Claro que existia o sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, e infelizmente dessa vez não pôde se concretizar. Mas sigo em paz, com a cabeça erguida e o coração tranquilo, porque sei de toda a dedicação e caminhada até aqui! O futebol também é feito de momentos difíceis, aprendizados e superação. Agora, mesmo de fora, estarei na torcida por cada um que vai vestir essa camisa e lutar pelo nosso objetivo. Que Deus abençoe meus companheiros e que nossa Seleção traga o hexa pra casa! Vai, Brasil! — escreveu o meio-campista.

Andrey Santos se pronuncia sobre ausência na convocação nas redes sociais (Foto: Reprodução)
Andrey Santos se pronuncia sobre ausência na convocação nas redes sociais (Foto: Reprodução)

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Andrey Santos, de 22 anos, viu a concorrência no setor aumentar na reta final do ciclo. Danilo Santos, do Botafogo, recebeu a primeira chance na última Data Fifa e fez bonito. Lucas Paquetá, do Flamengo, retornou de lesão a tempo do Mundial. Assim, o jovem perdeu vaga que antes parecia encaminhada. No anúncio da lista, Ancelotti mandou um recado otimista ao meia e seu companheiro de Chelsea, João Pedro, a ausência mais surpreendente da convocação.

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— Sinto muito que outros não estejam aqui, como Bento e Hugo Souza, por exemplo. Eu sinto muito, me dá um pouco de tristeza, mas eles terão chances. Outros jovens que não estão na lista, como Andrey Santos e João Pedro, terão a chance de estar no projeto da próxima Copa do Mundo — declarou.

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Andrey Santos fora: a convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

    1.
  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
    2. 2.
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
    3. 3.
  3. Bremer (Juventus)
    4. 4.
  4. Danilo (Flamengo)
    5. 5.
  5. Ibañez (Al-Ahli)
    6. 6.
  6. Wesley (Roma)
    7. 7.
  7. Douglas Santos (Zenit)
    8. 8.
  8. Alex Sandro (Flamengo)
    9. 9.
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

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