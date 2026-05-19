Andrey Santos se pronuncia sobre ausência na convocação da Seleção: 'Cabeça erguida'
Jovem do Chelsea perdeu disputa no meio-campo com atletas do futebol brasileiro
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O volante Andrey Santos quebrou o silêncio sobre a ausência na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O jovem jogador do Chelsea foi lembrado em boa parte das convocações do italiano, mas acabou perdendo a vaga entre os 26 representantes da Seleção Brasileira no Mundial. Em postagem nas redes sociais, o ex-Vasco lamentou a situação e desejou sorte aos companheiros.
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— Sempre me entreguei de corpo e alma em cada oportunidade que tive dentro do futebol. Claro que existia o sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, e infelizmente dessa vez não pôde se concretizar. Mas sigo em paz, com a cabeça erguida e o coração tranquilo, porque sei de toda a dedicação e caminhada até aqui! O futebol também é feito de momentos difíceis, aprendizados e superação. Agora, mesmo de fora, estarei na torcida por cada um que vai vestir essa camisa e lutar pelo nosso objetivo. Que Deus abençoe meus companheiros e que nossa Seleção traga o hexa pra casa! Vai, Brasil! — escreveu o meio-campista.
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Andrey Santos, de 22 anos, viu a concorrência no setor aumentar na reta final do ciclo. Danilo Santos, do Botafogo, recebeu a primeira chance na última Data Fifa e fez bonito. Lucas Paquetá, do Flamengo, retornou de lesão a tempo do Mundial. Assim, o jovem perdeu vaga que antes parecia encaminhada. No anúncio da lista, Ancelotti mandou um recado otimista ao meia e seu companheiro de Chelsea, João Pedro, a ausência mais surpreendente da convocação.
— Sinto muito que outros não estejam aqui, como Bento e Hugo Souza, por exemplo. Eu sinto muito, me dá um pouco de tristeza, mas eles terão chances. Outros jovens que não estão na lista, como Andrey Santos e João Pedro, terão a chance de estar no projeto da próxima Copa do Mundo — declarou.
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Andrey Santos fora: a convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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