O volante Andrey Santos quebrou o silêncio sobre a ausência na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O jovem jogador do Chelsea foi lembrado em boa parte das convocações do italiano, mas acabou perdendo a vaga entre os 26 representantes da Seleção Brasileira no Mundial. Em postagem nas redes sociais, o ex-Vasco lamentou a situação e desejou sorte aos companheiros.

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— Sempre me entreguei de corpo e alma em cada oportunidade que tive dentro do futebol. Claro que existia o sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, e infelizmente dessa vez não pôde se concretizar. Mas sigo em paz, com a cabeça erguida e o coração tranquilo, porque sei de toda a dedicação e caminhada até aqui! O futebol também é feito de momentos difíceis, aprendizados e superação. Agora, mesmo de fora, estarei na torcida por cada um que vai vestir essa camisa e lutar pelo nosso objetivo. Que Deus abençoe meus companheiros e que nossa Seleção traga o hexa pra casa! Vai, Brasil! — escreveu o meio-campista.

Andrey Santos se pronuncia sobre ausência na convocação nas redes sociais (Foto: Reprodução)

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Andrey Santos, de 22 anos, viu a concorrência no setor aumentar na reta final do ciclo. Danilo Santos, do Botafogo, recebeu a primeira chance na última Data Fifa e fez bonito. Lucas Paquetá, do Flamengo, retornou de lesão a tempo do Mundial. Assim, o jovem perdeu vaga que antes parecia encaminhada. No anúncio da lista, Ancelotti mandou um recado otimista ao meia e seu companheiro de Chelsea, João Pedro, a ausência mais surpreendente da convocação.

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— Sinto muito que outros não estejam aqui, como Bento e Hugo Souza, por exemplo. Eu sinto muito, me dá um pouco de tristeza, mas eles terão chances. Outros jovens que não estão na lista, como Andrey Santos e João Pedro, terão a chance de estar no projeto da próxima Copa do Mundo — declarou.

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Andrey Santos fora: a convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes