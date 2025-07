ORLANDO (USA) - Assim como o título da Libertadores foi em um dia 4, o Fluminense busca fazer história, mais uma vez, nesta sexta-feira (4). O time carioca faz os últimos ajustes para encarar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, visando à vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, às 16h (de Brasília), em Orlando.

Já na cidade da partida, o elenco fez um treino aberto no estádio Inter & Co, onde jogam o Orlando City e o Orlando Pride, por volta das 9h30 (no horário local) da última quinta-feira (3). Os jogadores Martinelli, Fuentes e o técnico Renato falaram com a imprensa depois da atividade.

Treino do Fluminense para jogo com o Al Hilal, em Orlando (Foto: Sharon Prais / Lance!)

Na véspera do duelo, Renato Gaúcho classificou o Flu como "patinho feio" na disputa pelo título, pela disparidade financeira do tricolor em relação aos maiores clubes do cenário europeu. Além disso, em entrevista coletiva, o treinador desafiou os técnicos europeus a treinarem sua equipe para provar que são ótimos.

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Fluminense:

Novo ‘Casal 20’? Dupla ‘CanArias’ alcança marca expressiva pelo Fluminense no Mundial

A vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão teve a marca de quem assombrou seus adversários ao longo dos últimos anos: assistência de Jhon Arias e gol de Germán Cano. A dupla "CanArias" voltou a decidir para o time e abriu o caminho para a classificação no Mundial de Clubes. A última vez que Cano marcou foi contra o Vitória, pelo Brasileirão, em 20 de abril. Coincidentemente, o gol foi semelhante ao da Copa do Mundo de Clubes e também contou com cruzamento do camisa 21, desvio da marcação e conclusão de cabeça. Leia a matéria completa aqui.

Desgaste pode ser problema para o Al-Hilal contra o Fluminense no Mundial

Os jogadores do Al-Hilal, que está no fim de temporada, têm demonstrado sinais de desgaste durante as partidas e isso pode ser um fator preponderante no confronto contra o Fluminense. Além de estar em fim de temporada, o clube saudita teve que passar por uma prorrogação na partida contra o Manchester City, adversário que exigiu muito fisicamente da equipe nas oitavas. Leia a notícia completa aqui.

Vitória do Fluminense no Mundial cobre quase 50% de sua receita só com premiação

O Fluminense está a um jogo de uma semifinal do Mundial de Clubes. Para além da celebração esportiva, o torcedor tricolor também poderá sorrir pela premiação pesada que o clube receberá caso avance contra o Al-Hilal. A equipe já faturou um bônus milionário por ter chegado às quartas, mas pode encher ainda mais os cofres se ficar entre os quatro melhores da competição. A título de comparação, avançar de fase significa faturar com prêmios quase 50% do valor de sua receita na temporada 2024 - que foi um ano recorde da equipe. Leia a notícia completa aqui.

