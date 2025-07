Martinelli exalta Xerém após classificação do Fluminense

Autor do primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, que colocou o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, o volante Martinelli exaltou o espírito do Fluminense e o que, para ele, é o grande diferencial do time: a união e a força da base, que superam o poder financeiro de outros gigantes.

Apesar da euforia pelo gol e pela vaga, Martinelli está suspenso, junto com o zagueiro Freytes, e não joga a semifinal.

'Coração enorme' e a força de Xerém: Martinelli exalta Fluminense

Em entrevista na zona mista após o jogo, Martinelli destacou a mentalidade do grupo para superar as dificuldades e o poderio financeiro de adversários como o Al-Hilal.

— A gente não é o time que tem maior investimento, mas temos um coração enorme, uma alma de se ajudar dentro de campo. Uma base espetacular, que sempre tá revelando jogadores — declarou o volante.

— É o trabalho. Quando você entra em campo, toda a parte financeira fica de fora — completou.

Matinelli na base do Fluminense (Foto: Mailson Santana/Fluminense)

A inteligência no gol da virada

Martinelli também detalhou o lance do seu gol, que garantiu a vitória para o Tricolor. Ele explicou que a jogada exigiu leitura e um raciocínio rápido para finalizar.

— Eu vi que [a bola] era pro Bernal, mas o marcador deles ia sair, então dominei no contrapé dele. A bola veio certinha e [pensei]: 'agora vou dar no gol' — descreveu o herói da partida.

O Jogo

O Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 a 1, em um jogo emocionante no Camping World Stadium, em Orlando. Martinelli e Hércules marcaram para o Flu. Com a vitória, o Tricolor está na semifinal, mas terá os desfalques de Freytes e o próprio Martinelli, que receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos.