O Fluminense encara o Al-Hilal nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, diante de um adversário com poderio financeiro de outro patamar. Para montar o elenco atual, o clube saudita investiu mais de R$ 2,4 bilhões, atraindo estrelas da Europa e do Brasil com salários milionários e altos valores de compra.

O projeto faz parte da transformação da Saudi Pro League, impulsionada pelo fundo soberano saudita (PIF), que assumiu o controle de quatro clubes do país. O Al-Hilal foi o mais agressivo nas contratações. Confira os principais nomes e os valores pagos:

💰 Principais reforços do Al-Hilal desde 2023

Malcom (Zenit): € 60 milhões Rúben Neves (Wolves): € 55 milhões Aleksandar Mitrović (Fulham): € 52,6 milhões Sergej Milinković-Savić (Lazio): € 40 milhões Marcos Leonardo (Benfica): € 40 milhões Moteb Al-Harbi (Al-Shabab): € 28,95 milhões João Cancelo (Manchester City): € 25 milhões Renan Lodi (Olympique): € 23 milhões Koulibaly (Chelsea): € 23 milhões Bono (Sevilla): € 21 milhões Kaio César (Vitória de Guimarães): € 9 milhões Tambakti (Al-Shabab): € 11,5 milhões Ali Lajami (Al-Nassr): € 0,94 milhão

🧮 Total: € 375 milhões

Com a cotação atual, isso representa aproximadamente R$ 2,4 bilhões em reforços.

Vale destacar que o cálculo inclui apenas as taxas de transferências. Se considerarmos os valores de salários e luvas, o investimento foi muito maio. O levantamento também não inclui Neymar, que custou € 90 milhões ao clube saudita em 2023, mas já deixou o elenco.

🤯 Comparativo com clubes brasileiros

O valor supera — com folga — todo o investimento em contratações feito pelo Fluminense nos últimos 10 anos somados. Nenhum clube da Série A chegou perto desse nível de aporte, nem mesmo SAFs como Botafogo ou Cruzeiro.

O Al-Hilal não é apenas um clube saudita. É uma seleção de estrelas internacionais, financiada por um fundo trilionário com metas geopolíticas.

