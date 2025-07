ORLANDO (EUA) - O Fluminense venceu o Al-Hilal nesta sexta-feira (4) e está na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Na saída do estádio, Kalidou Koulibaly, zagueiro do time saudita, reclamou da atuação do árbitro da partida, o holandês Danny Makkelie.

continua após a publicidade

— Queríamos tentar vencer, talvez merecêssemos mais. Mas no final do jogo, acho que houve um episódio, acho que todo mundo viu. Não sei porque o árbitro não foi verificar o VAR para mim nas duas vezes, não entendo. Às vezes, queremos aceitar tudo, mas quando você perde assim, acho que é uma pena, porque fizemos tudo o que podíamos no jogo. É a chance da nossa vida. E o árbitro, acho que ele não fez o seu trabalho por mim. Não entendo por que essa agressividade com o time do Al-Hillal, não entendo — disse o zagueiro.

Os lances que o jogador questiona são dois supostos pênaltis sofridos por ele na reta final da partida. Na primeira jogada, existe uma briga por espaço entre ele e Thiago Santos, onde Koulibaly acaba indo ao chão, e o árbitro mandou seguir prontamente.

continua após a publicidade

No segundo lance, o zagueiro do time saudita provoca um contato com o defensor do Fluminense e se atira. O árbitro observou o lance de perto e marcou simulação de Koulibaly.

Como foi Fluminense x Al-Hilal

O Fluminense foi a campo com o mesmo esquema que venceu a Inter de Milão nas oitavas e isso deu certo novamente. O Tricolor conseguiu neutralizar as investidas do clube saudita e foi mais perigoso nas escapadas rápidas. No primeiro tempo, após um erro de João Cancelo, a bola ficou com Martinelli, que limpou a marcação e bateu no ângulo de Bono para abrir o placar.

continua após a publicidade

Atrás no marcador, o Al-Hilal foi para cima na segunda etapa e empatou logo no início. Após cobrança de escanteio, Koulibaly cabeceou para o meio e a bola sobrou para Marcos Leonardo, que dominou e bateu forte para vencer Fábio. Apesar do gol sofrido, o Fluminense seguiu fiel à sua proposta e foi premiado por isso. Aos 25 minutos, o Flu pressionou no campo de ataque, roubou a bola e Hércules, que também fez o gol da vitória contra a Inter de Milão, finalizou na saída de Bono e garantiu a classificação do Fluminense.

Fluminense está na próxima fase da competição (Foto: Paul Ellis / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional