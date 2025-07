Técnico rival do Fluminense é o 2º mais bem pago do mundo; veja salário

O duelo entre Fluminense e Al-Hilal, nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, coloca frente a frente não apenas elencos milionários — mas também técnicos de alto escalão. No comando do time saudita está Simone Inzaghi, recém-contratado pelo clube e dono de um dos maiores salários do futebol mundial.

Vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão, Inzaghi chegou ao Al-Hilal duas semanas antes do início do torneio e já estreia em grande palco. Ele substituiu o português Jorge Jesus, demitido após o fim da última temporada saudita.

💰 Salário de elite mundial

De acordo com o jornal francês L'Équipe, Simone Inzaghi recebe US$ 29 milhões por ano — o equivalente a cerca de R$ 167 milhões anuais na cotação atual. Por mês, o valor seria de R$ 14 milhões.

O montante o coloca como o segundo técnico mais bem pago do planeta, atrás apenas de Diego Simeone, do Atlético de Madrid, que lidera o ranking com US$ 33,5 milhões (cerca de R$ 188,8 milhões/ano), segundo o site Front Office Sports.

💸 Investimento pesado

O italiano assinou contrato de dois anos com o Al-Hilal, que segue apostando alto não apenas em craques de renome, mas também em uma comissão técnica de peso para comandar o projeto esportivo financiado pelo fundo soberano saudita.

Inzaghi recebe mais que todos os jogadores do Al-Hilal, com exceção do zagueiro Koulibaly, que tem um salário anual de US$ 39 milhões, segundo o site Capology.

Do banco de reservas ao gramado, o investimento do Al-Hilal mostra que o clube não mede esforços para se firmar como potência global.

