ORLANDO (EUA) — A vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão teve a marca de quem assombrou seus adversários ao longo dos últimos anos: assistência de Jhon Arias e gol de Germán Cano. A dupla "CanArias" voltou a decidir para o time e abriu o caminho para a classificação no Mundial de Clubes.

A última vez que Cano marcou foi contra o Vitória, pelo Brasileirão, em 20 de abril. Coincidentemente, o gol foi semelhante ao da Copa do Mundo de Clubes e também contou com cruzamento do camisa 21, desvio da marcação e conclusão de cabeça. Dois jogos depois, contra a Aparecidense, na Copa do Brasil, sofreu a lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo que o tirou dos campos por mais de um mês.

Cano e Arias chegam a 100 vitórias juntos pelo Fluminense

A grande atuação nas oitavas do Mundial entrou para a história do Fluminense por algumas razões. A vitória em si, sobre o vice-campeão da Champions League, já é um feito expressivo, além de ter conquistado a vaga nas quartas de final, sendo o único time do Rio de Janeiro a chegar tão longe na competição.

Para a dupla CanArias, "autora" do primeiro gol do jogo, logo aos três minutos, teve um gosto ainda mais especial: alcançaram a marca de 100 vitórias juntos pelo Flu. Segundo dados do Sofascore, Cano e Arias estiveram em campo simultaneamente em 175 oportunidades, das quais empataram em 34 e perderam 41, acumulando 63,6% de aproveitamento. Dos 291 gols marcados, 47% teve participação dos jogadores.

Os números individuais do colombiano são de 226 jogos, 47 gols e 54 assistências, sendo que 23 foram para o argentino. Ele, por sua vez, completou 200 jogos na classificação para as quartas do Mundial e marcou seu 106º gol, o 15º na temporada — é, com sobras, o artilheiro do time em 2025, mesmo ficando cerca de um mês parado para se recuperar da lesão.

A marca é tão significativa que já ultrapassou os números do icônico "Casal 20", formado por Washington e Assis, que estreavam pelo Tricolor há exatos 42 anos, em 2 de julho de 1983. Os ídolos somaram 160 jogos, 83 vitórias, 51 empates e sofreu apenas 26 derrotas.

Fluminense no Mundial

O próximo jogo do Fluminense no Mundial de Clubes será contra o Al Hilal, na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília, 15h local), no Estádio Camping World, em Orlando. O time saudita disputa a vaga na semifinal após despachar o Manchester City em vitória por 4 a 3, com dois gols de Marcos Leonardo, um de Malcolm e um de Koulibaly.

