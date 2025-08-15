Coritiba acerta com atacante que disputou o Mundial de Clubes
Rodrigo Rodrigues estava no Espérance, da Tunísia
O Coritiba acertou a contratação do atacante Rodrigo Rodrigues, 29 anos, na tarde desta sexta-feira (15). O jogador disputou recentemente o Mundial de Clubes pelo Espérance, da Tunísia.
O Lance! apurou que o centroavante já está em Curitiba para realizar exames médicos e assinar contrato até o final de 2025, com opção de renovação até o fim de 2026. O elenco alviverde foi avisado da chegada do reforço após a vitória por 2 a 1 contra o Novorizontino, na noite de quinta-feira (14), fora de casa, pela 22ª da Série B.
Rodrigo Rodrigues tinha mais um ano de contrato com o time tunisiano, mas rescindiu amigalmente na quarta-feira (13). O Criciúma, sexto colocado da Segundona, chegou a negociar com o atleta e não conseguiu um acerto - tanto de luvas quanto de salário.
Rodrigo Rodrigues disputou o Mundial de Clubes
Em junho deste ano, Rodrigo Rodrigues disputou os três jogos no Mundial de Clubes, pelo grupo D. Ele foi titular na vitória por 1 a 0 contra o Los Angeles FC e na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, enquanto saiu do banco de reservas no revés por 3 a 0 diante do Chelsea. A equipe da Tunísia acabou eliminada.
Pelo Esperánce, desde 2023, o atacante fez 16 gols e deu duas assistências em 52 jogos, sendo 40 como titular.
Carreira de Rodrigo Rodrigues
Criado nas bases de Palmeiras e Bahia, Rodrigo Rodrigues estreou profissionalmente pelo Tricolor de Aço em 2016, mas não teve espaço. Ele passou por Juazeirense e Ferroviário até conseguir se destacar no ABC, com 11 gols em 34 jogos.
Depois, o centroavante passou por Atlético-GO, Paraná e Vilafranquense-POR. No CSA, por pouco mais de duas temporadas, Rodrigo Rodrigues fez 20 gols e deu quatro assistências em 57 jogos.
Em 2023, ele se transferiu para Juventude, onde marcou 12 gols e fez três passes decisivos em 32 confrontos. Em outubro do mesmo ano, o atacante acertou com o Espérance-TUN.
Coritiba 'sofre' com ataque na Série B
Em 22 rodadas, o Coritiba marcou 24 gols e tem uma média de 1,09 gol por partida na Série B. O ataque alviverde é o oitavo entre os 20 participantes, mas tem ficado regularmente entre 10º e 14º durante a campanha.
Dos 24 gols, nove foram marcados por atacantes: Lucas Ronier (3), Gustavo Coutinho (3), Dellatorre (2) e Nicolas Careca (1). Iury Castilho, Everaldo e Clayson ainda não marcaram na Segundona. O meia Josué é o artilheiro alviverde na competição, com cinco gols.
Mesmo após vencer o Novorizontino, até então invicto no interior paulista, Mozart mudou o discurso de 'elenco fechado' e admitiu que existe espaço para reforços. Na posição, Dellatorre tem sido o titular, mas Gustavo Coutinho entra com frequência.
- Quando eu falei que nós não precisávamos de contratações foi porque nosso elenco é extremamente qualificado, mas isso não significa que, até o final da janela, a gente não traga alguém. Não é isso. Mas continuo afirmando que nosso elenco é extremamente qualificado. Estamos atento às oportunidades que vão surgir e aí, pontualmente, quando surgir, com certeza vamos qualificar nosso elenco - avaliou.
Coritiba na Série B
Com 42 pontos, o Coritiba é o líder provisório da Série B e aguarda o resultado do Goiás, segundo colocado, que faz o clássico contra o Vila Nova neste sábado (16). O Remo, quinto colocado e primeiro time fora do G-4, possui 33 pontos.
- Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira
- Operário-PR x Coritiba: sexta (29), às 19h, Germano Krüger
