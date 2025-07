Fluminense x Al-Hilal: dono de fundo que comanda clube saudita coleciona polêmicas

O Fluminense enfrenta o Al-Hilal, nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Conheça com o Lance!, Mohammad Bin Salman, proprietário do clube saudita, que coleciona trilhões na conta bancária e histórico de polêmicas.

A riqueza do proprietário do Al-Hilal é proveniente da monarquia saudita, que é considerada a mais rica do mundo. De acordo com informações oficiais divulgadas, a família Saud tem uma fortuna de cerca de US$ 1,4 trihão (R$ 6,85 trilhões). Os valores são majoritariamente provenientes de reservas de petróleo da Arábia Saudita.

Apesar do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud ainda estar vivo, quem comanda a realeza é o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que assumiu as funções de chefe de Estado há sete anos. Ele é o responsável por trás do PIF, fundo de investimento do governo saudita, que é dono de diversos clubes da Arábia Saudita, como o Al-Hilal, e do Newcastle, da Inglaterra.

Polêmicas

A trajetória do príncipe saudita, além de um grande sucesso financeiro, também inclui diversas controvérsias. A lista passa por suspeita de assassinato, intervenção em território soberano e conflitos diplomáticos.

A CIA (Central de Inteligência dos Estados Unidos) acusa Mohammed bin Salman de ter ordenado o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime, que aconteceu em 2018. Embora tenha negado envolvimento direto, o príncipe assumiu publicamente a "responsabilidade" pelo ocorrido, por ter ocorrido dentro do território saudita.

Esta é apenas uma das polêmicas envolvendo o dono do Al-Hilal. O príncipe saudita também é acusado de ter planejado uma intervenção militar no Iêmen, país vizinho que enfrenta grave crise humanitária. A administração do herdeiro também esteve envolvida em crises diplomáticas, como a detenção do Primeiro Ministro libanês Saad Hariri, em 2017, e na perseguição de ativistas feministas na Arábia Saudita, entre 2018 e 2019.

Fluminense x Al-Hilal

O confronto entre as equipes acontece, nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A equipe de Renato Gaúcho alcançou determinada fase do torneio após eliminar a Inter de Milão. Já o clube saudita, também teve um feito de destaque ao superar o Manchester City na fase anterior.