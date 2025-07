Vitória do Fluminense no Mundial cobre quase 50% de sua receita só com premiação

O Fluminense está a um jogo de uma semifinal do Mundial de Clubes. Para além da celebração esportiva, o torcedor tricolor também poderá sorrir pela premiação pesada que o clube receberá caso avance contra o Al-Hilal. A equipe já faturou um bônus milionário por ter chegado às quartas, mas pode encher ainda mais os cofres se ficar entre os quatro melhores da competição. A título de comparação, avançar de fase significa faturar com prêmios quase 50% do valor de sua receita na temporada 2024 - que foi um ano recorde da equipe.

No ano passado, de acordo com o demonstrativo financeiro da última temporada, o Fluminense teve de receita R$ 684 milhões, maior valor da história do Tricolor das Laranjeiras. O número ajudou o time a atingir um superávit operacional em 2024 que, por mais tímido que seja, é um sinal positivo para quem busca estabilidade financeira. O Flu bateu R$ 114 mil de superávit, impulsionado pelo aumento do plano de sócio-torcedor, de R$ 56 milhões para R$ 69 milhões, e de patrocínio, de R$ 49 milhões para R$ 78 milhões.

A Fifa garantiu premiações pesadas para os clubes participantes do Mundial. Até as quartas, o Fluminense garantiu US$ 39,8 milhões, o equivalente a R$ 216 milhões na cotação atual. Se o tricolor passar para as semifinais, a entidade máxima do futebol pagará mais US$ 21 milhões, ou pouco mais de R$ 113 milhões. Ou seja, se o clube carioca ficar entre os quatro melhores do torneio, somará US$ 60 milhões, equivalente a R4 329 milhões.

Isso representa 48% dos R$ 684 milhões faturados pelo clube em 2024. O indicativo é que as premiações da Fifa ajudem a equipe a, mais uma vez, atingir um valor recorde de receita pelo segundo ano seguido. Além disso, o Fluminense ainda conta com as futuras premiações de Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, já que ainda compete em todas elas.

Vitória do Flumienense contra Inter de Milão garantiu prêmio milionpario. (Foto: Federico PARRA / AFP)

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo