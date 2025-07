A eliminação do Al-Hilal para o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes teve um sabor amargo, mas também de orgulho. Após a derrota por 2 a 1, nesta sexta-feira (4), o atacante brasileiro Malcom defende futebol saudita e mandou um recado direto aos críticos, afirmando que a campanha da equipe serviu para mostrar o valor da liga do país.

Malcom defende futebol saudita

Mesmo com a queda, Malcom fez questão de exaltar o desempenho do Al-Hilal, que eliminou o Manchester City na fase anterior.

— Quero parabenizar toda a equipe, ninguém nunca acreditou que chegaríamos nas quartas. [Serviu para] mostrar pro mundo que a gente não só ganha dinheiro, a gente joga futebol também, ficou bem claro aí — declarou o ex-corintiano.

Elogios ao Fluminense e visibilidade para a Seleção

O atacante demonstrou muita esportividade e parabenizou o Tricolor pela vaga na semifinal. — Parabenizar o Fluminense, tenho certeza que vai fazer grandes decisões aí — disse.

Malcom também comentou sobre como o bom desempenho no Mundial pode abrir portas na Seleção Brasileira para jogadores que atuam na Arábia Saudita, citando seus companheiros de equipe.

— O futebol é o mundo inteiro, ele está olhando para a Arábia Saudita. É importante para nós, nos motiva mais ainda. [É uma chance de] voltar para a Seleção o Lodi, dar oportunidade para o Marcos Leonardo, que fez uma grande competição — afirmou.

Marcos Leonardo em Fluminense x Al-Hilal no Mundial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O Jogo

O Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 a 1, em um jogo emocionante no Camping World Stadium, em Orlando. Martinelli e Hércules marcaram para o Flu. Com a vitória, o Tricolor está na semifinal, mas terá os desfalques de Freytes e Martinelli, que receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos.

