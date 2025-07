Fluminense e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (3), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, no Camping World Stadium, em Orlando. Os jogadores do clube saudita, que está no fim de temporada, têm demonstrado sinais de desgaste durante as partidas e isso pode ser um fator preponderante no confronto.

Além de estar em fim de temporada, o Al-Hilal teve que passar por uma prorrogação na partida contra o Manchester City, adversário que exigiu muito fisicamente do clube saudita nas oitavas. Ademais, o time chega ao jogo contra o Fluminense com algumas horas a menos de descanso, já que jogou às 22h (de Brasília) da segunda-feira (30), enquanto o Flu entrou em campo às 16h.

Sinais de desgaste no elenco do Al-Hilal

Em entrevista à TV Globo, Marcos Leonardo, atacante brasileiro que marcou dois gols contra o Manchester City, falou que estava sentindo câimbras nas duas pernas no momento que balançou a rede pela segunda vez.

— O pessoal estava fazendo gestos de substituição, aí eu cheguei e falei [com Inzaghi] "não, mister. Não vou sair não". E curiosamente, no lance do gol, quando eu domino, sinto câimbra nas duas pernas — disse Marcos Leonardo.

Salem Al-Dawsari, grande ídolo do clube, não irá a campo contra o Fluminense. O jogador teve uma lesão no músculo posterior da coxa e não deve se recuperar a tempo. Além dele, o atacante Aleksandar Mitrovic também está com uma lesão muscular e é dúvida para o confronto. Ao que tudo indica, as duas baixas são fruto do alto desgaste acumulado durante toda a temporada.

Abdullah Al-Hamddan, com lesão na panturrilha, e Mosab Al-Juwair, com dores no joelho, também devem ser desfalques contra o Tricolor.

