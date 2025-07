Ele saiu do banco no intervalo para se tornar o herói da classificação do Fluminense. Autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, que colocou o Tricolor na semifinal do Mundial de Clubes, o volante Hércules desabafou após a partida e revelou a superação no Flu após um início de trajetória muito complicado no clube.

Em uma entrevista emocionante, o jogador falou sobre fé, a força da família e o trabalho para dar a volta por cima.

A superação de Hércules no Fluminense

Hércules foi a primeira contratação do Fluminense para a temporada 2025, chegando do Fortaleza por R$ 29 milhões. A adaptação, no entanto, não foi fácil, e o jogador chegou a ser alvo de notícias falsas que diziam que seu baixo rendimento era por conta da vida noturna no Rio, o que foi desmentido. Após o gol heroico, ele relembrou o período difícil.

— Primeiramente, agradecer a Deus por isso estar acontecendo na minha vida. Quando eu cheguei no Fluminense, passei por uma situação complicada. Minha família, companheiros, todo mundo do Fluminense me ajudou, me deram forças pra continuar trabalhando — contou.

— Falei com Deus: 'vou estar aqui firme, continuar trabalhando que vão vir coisas boas'. E é isso que está acontecendo, muito fruto de trabalho, e vou continuar trabalhando pra vir mais coisas boas ainda — completou o volante.

Comemoração dos jogadores do Fluminense (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

A caminhada do Nordeste ao topo do mundo

O jogador também falou sobre as dificuldades que jogadores de sua região enfrentam para chegar ao topo do futebol.

— Quando eu saí do Fortaleza pra cá foi uma caminhada complicada. Pra gente que é ali do Nordeste, as coisas são mais difíceis, mas nunca desisti. Sempre tive minha família do meu lado, sempre me dando forças pra continuar — disse.

O próximo desafio na semifinal

Agora, o Fluminense de Hércules se prepara para um confronto gigante na semifinal do Mundial de Clubes. O Tricolor aguarda o vencedor do duelo entre Chelsea e Palmeiras. Os dois times se enfrentam na noite desta sexta-feira (4), na Filadélfia.