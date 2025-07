Fluminense x Al-Hilal: Guffo diz qual o melhor elenco e faz alerta ao Tricolor

Fluminense e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (4), nas quartas de final do Mundial de Clubes, e o jornalista Gustavo Fogaça projetou o duelo. Colunista do Lance!, Guffo alertou para o perigo em enfrentar a equipe saudita em comparação ao Manchester City, e apontou o melhor elenco do confronto.

continua após a publicidade

- Acredito ser mais perigoso o confronto contra o Al Hilal do que seria contra o City. Pelo fato do time de Guardiola ser muito superior, e perder seria inevitável. Agora, existe uma chance de vitória, e isso deixa tudo mais arriscado. Vamos ver como será o psicológico do Fluminense no jogo. Se for calmo, focado e assertivo como foi contra a Internazionale, tem chances de passar. O elenco do Al-Hilal é melhor - disse Guffo, que destacou a importância dos nomes carimbados, como Thiago Silva e Fábio.

➡️ Presidente do Fluminense revela destino da premiação recebida no Mundial

- A experiência e liderança de caras como Thiago Silva e Fábio nessas horas é fundamental. Se o time tiver o foco que teve nas oitavas, já é meio caminho andado. Mas esse adversário é o oposto da Internazionale ofensivamente. O Al Hilal vai pra cima mesmo, com muita intensidade. Será um teste pro Fluminense no sentido de saber se defender e conseguir machucar quando tiver oportunidade. Não dá pra perder gols! - completou.

continua após a publicidade

➡️ ‘Viver imensamente’: Renato se emociona, lamenta tragédia e usa lição para motivar o Fluminense

O Fluminense garantiu lugar nas quartas de final do Mundial ao bater a Inter de Milão nas oitavas de final, por 2 a 0. Guffo comparou o Al-Hilal à equipe italiana e destacou a melhora defensiva do time com Simone Inzaghi.

- O Al Hilal tem muita mobilidade, ao contrário da Inter. É um time vertical, busca a área do adversário com intensidade. Eles gostam de machucar, e vão finalizar muito. Defensivamente, parece já terem assimilado as ideias de Inzaghi, montando linha de 5 e às vezes linha de 6, com enorme naturalidade e eficiência. É um time chato. Fluminense precisa ser corajoso com a bola, machucar também, buscar o gol. E estar preparado psicologicamente para ter que correr atrás do placar, caso os árabes fiquem em vantagem no marcador - analisou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No outro jogo das quartas de final da mesma chave, o Palmeiras encara o Chelsea, e para o jornalista, uma semifinal entre os brasileiros é "pouco provável". Guffo, contudo, disse que irá torcer pelo duelo entre o Alviverde e o Tricolor.

- Acredito sim! Mais como torcedor mesmo. Como analista, acho pouco provável. Gostaria muito de ver Palmeiras e Fluminense se enfrentando em uma semifinal histórica. Vamos torcer! - encerrou.