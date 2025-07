Lateral do Al-Hilal enaltece partida do Fluminense no Mundial

O Fluminense venceu o Al-Hilal e está classificado para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista para a Cazé TV, Renan Lodi, lateral brasileiro do time saudita, falou sobre a partida e exaltou o setor defensivo do Tricolor no confronto.

— Dar os parabéns ao Fluminense, fez um grande jogo hoje, temos que enaltecer o que eles fizeram hoje, fecharam bem os nossos corredores, não tivemos muito espaço para atacar. E enaltecer também o nosso grupo por tudo o que fez, é claro que é um desgaste muito grande para as duas equipes, nós jogamos um tempo extra contra o City e, quando deu ali 50, 60 minutos, nossa equipe sentiu muito o calor também. Mas é dar os parabéns por tudo o que fizemos e dar os parabéns ao Fluminense também — disse Renan Lodi.

Como foi Fluminense x Al-Hilal

O Fluminense foi a campo com o mesmo esquema que venceu a Inter de Milão nas oitavas e isso deu certo novamente. O Tricolor conseguiu neutralizar as investidas do clube saudita e foi mais perigoso nas escapadas rápidas. No primeiro tempo, após um erro de João Cancelo, a bola ficou com Martinelli, que limpou a marcação e bateu no ângulo de Bono para abrir o placar.

Atrás no marcador, o Al-Hilal foi para cima na segunda etapa e empatou logo no início. Após cobrança de escanteio, Koulibaly cabeceou para o meio e a bola sobrou para Marcos Leonardo, que dominou e bateu forte para vencer Fábio. Apesar do gol sofrido, o Fluminense seguiu fiel à sua proposta e foi premiado por isso. Aos 25 minutos, o Flu pressionou no campo de ataque, roubou a bola e Hércules, que também fez o gol da vitória contra a Inter de Milão, finalizou na saída de Bono e garantiu a classificação do Fluminense.

O Tricolor aguarda o vencedor da partida entre Palmeiras x Chelsea, que se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília).