Thiago Silva se emociona e dedica classificação do Fluminense à família

ORLANDO (EUA) – A emoção tomou conta do zagueiro Thiago Silva após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Em momento de comemoração da classificação do Tricolor à semifinal, o capitão dedicou o triunfo à família.

— É com muita alegria e orgulho dessa minha decisão de voltar. Nós somos seres humanos e às vezes as coisas acontecem e nos perguntamos: "Por quê?". Ano passado foi muito difícil, nos livramos do rebaixamento na última rodada. E aí, praticamente seis meses depois estamos em uma semifinal de Mundial de Clubes, onde estão as melhores equipes do mundo. Acho que Papai do Céu tem nos abençoado e nos concedido passar por esse momento. Devo muito isso à minha família. Não é fácil ficar longe. Meus filhos tiveram que voltar e só minha esposa ficou. Mas eu sei que estamos fazendo a escolha certa. Eles vão seguir o caminho deles e isso, com certeza, vai me fortalecendo mesmo estando longe, de presença, de corpo, mas não de coração — disse Thiago Silva, em entrevista à "CazéTV".

Thiago Silva explica sobre liderança e táticas do Fluminense no Mundial

Na última semana, Thiago Silva viralizou durante o jogo contra a Inter de Milão ao passar orientações táticas para o time do Fluminense acertar a marcação contra os italianos e ajudar na classificação da equipe de Renato Gaúcho. Questionado sobre a liderança e inteligência tática, o zagueiro deu detalhes de como foi adquirindo o conhecimento para ajudar o time a passar por situações de dificuldade.

Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Al-Hilal no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

— Fora de campo eu sou um cara totalmente contrário do que dentro de campo. Sou muito tranquilo e procuro estar na paz sempre. E dentro de campo eu pareço que me transformo para poder ajudar, mas não sei dizer o porquê. Nem minha esposa conhece esse meu lado motivador e líder. É uma leitura de uma história e uma carreira… Tive vários treinadores com muitos esquemas táticos para jogar. E eu, de alguma forma, adquiri um pouco de cada. Nesse momento de dificuldade, principalmente defendendo, eu tento diminuir os nossos erros e que (os companheiros) tentem ler as jogadas antes delas acontecerem. Para mim é normal ler uma situação e antecipar ela, mas, para eles, muitas vezes não é normal. É sempre no intuito de ajudar, em prol do Fluminense e fico feliz de fazer parte disso — revelou.

Como foi o jogo entre Fluminense e Al-Hilal

O Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, com gols de Martinelli e Hércules - Marcos Leonardo fez para os sauditas –, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e garantiu a classificação às semifinais. O jogo aconteceu na tarde desta sexta-feira, feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando. Na próxima fase, o Tricolor não terá Freytes e Martinelli, que tomaram o segundo amarelo.