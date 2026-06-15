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VÍDEO: Rebeca Andrade brilha no salto em treino de retorno às competições

Ginasta brasileira volta a competir após dois anos, desde os Jogos de Paris-2024

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 21:34
Atualizado há 1 minutos
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Rebeca Andrade decidiu focar na recuperação após Olimpíadas
Rebeca Andrade decidiu focar na recuperação após Olimpíadas (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

O momento mais aguardado do treino de pódio do Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 finalmente chegou. Após acompanhar as companheiras da Seleção Brasileira nas barras assimétricas, na trave e no solo, Rebeca Andrade iniciou seus trabalhos no salto – único aparelho em que competirá durante o torneio, disputado entre os dias 17 e 21 de junho, no Rio de Janeiro.

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  • Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil

    Rebeca Andrade volta às competições pela primeira vez desde Paris-2024

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    A maior medalhista olímpica da história do Brasil integra a equipe formada também por Julia Soares, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Sophia Weisenberg e Thaís Fidelis. No treino desta segunda-feira (15), Rebeca mostrou que o longo período longe das competições não afetou sua qualidade. Logo nas primeiras tentativas, a ginasta executou os movimentos com segurança e confirmou o bom momento às vésperas do retorno oficial aos tablados.

    Desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a brasileira não participa de competições oficiais. No Pan-Americano, porém, ela retorna como uma das principais atrações da delegação anfitriã e com foco total nos aparelhos que seguirá disputando após a decisão de retirar o solo de seu programa por conta do desgaste físico e do histórico de lesões nos joelhos.

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    Sem solo para a ginasta

    Após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Rebeca Andrade decidiu encerrar sua participação no solo, aparelho em que conquistou a medalha de ouro olímpica. A escolha foi motivada pelo alto impacto físico da prova, especialmente nos joelhos da atleta, que já passou por cinco cirurgias ao longo da carreira.

    ➡️ Vagas, Mundial e Rebeca: o que está em jogo no Pan-Americano de Ginástica 2026

    Rebeca Andrade - Olimpíadas de Paris
    Rebeca Andrade comemora ouro no solo em Paris-2024 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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