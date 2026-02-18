Do ouro no inverno a Rayssa Leal campeã: o que você perdeu no Carnaval
Ouro de Lucas Pinheiro, título de Rayssa Leal e Rio Open movimentaram o feriado
Nem só de samba, festa e bloquinho o brasileiro viveu neste Carnaval: o feriadão também guardou grandes momentos para o universo esportivo. Do ouro histórico de Lucas Pinheiro nas Olimpíadas de Inverno, passando por mais um título de Rayssa Leal, até as emoções do Rio Open, o Lance! resume todos os principais acontecimentos dos últimos dias.
Alice Padilha derrapa no slalom e encerra participação feminina do Brasil nas Olimpíadas de Inverno
Bruna Moura e Eduarda Ribera encerram participação individual no cross-country
Ouro inédito no inverno com samba no pé
A festa do esporte brasileiro começou cedo quando, no sábado (14), o esquiador Lucas Pinheiro Braathen garantiu o ouro do slalom gigante nas Olimpíadas de Inverno, a primeira medalha da história do país no evento. Após uma primeira descida avassaladora, ele bateu o favorito Marco Odermatt para somar 2min25s, rumo ao título inédito. A comemoração foi marcada por muita emoção, carisma e samba no pé, reforçando a alegria de Lucas ao representar o país.
O campeão ainda voltou a competir na segunda-feira (16), na prova do slalom, mas, sob condições adversas de clima e da pista, acabou sofrendo uma queda e não completou a prova. Apesar disso, deixou os Jogos de Milão-Cortina com seu nome na história, muito amor pelo Brasil, e um futuro promissor.
➡️Vem mais medalha? O cenário de Lucas Pinheiro Braathen para 2030
➡️Por que Lucas Pinheiro rompeu com a Noruega e representa o Brasil
➡️Pinheiro do Brasil, Braathen da Noruega: as origens do medalhista de ouro no inverno
Quem também conquistou um resultado histórico nas Olimpíadas de Inverno durante o Carnaval foi Nicole Silveira, do skeleton. No sábado (14), a gaúcha terminou a disputa na 11ª colocação, superando a própria marca, um 13º lugar em Pequim 2022, e estabelecendo a melhor participação brasileira na modalidade.
Nicole também se tornou a segunda melhor atleta feminina do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, atrás apenas de Isabel Clark, que garantiu um nono lugar no snowboard cross nos Jogos de Turim 2006.
➡️Nicole Silveira celebra recorde do Brasil no skeleton: 'Entre as melhores do mundo'
Rayssa Leal campeã na estreia da temporada
Destaque do skate mundial, Rayssa Leal iniciou a temporada 2026 confirmando seu status na Street League Skateboarding (SLS), com o título da etapa de Sydney, na Austrália. A brasileira superou duas das principais rivais do cenário, a japonesa Liz Akama e a australiana Chloe Covell, que completaram o pódio. Atual campeã do SLS Super Crown, Rayssa garantiu o título com total de 30,1 pontos.
Entre os homens, o brasileiro Giovanni Vianna também garantiu seu lugar no pódio, com o terceiro lugar, após somar 34,7 pontos. Ele ficou atrás apenas do atual campeão do Super Crown, o japonês Ginwoo Onodera, que somou 37,3 pontos, e do norte-americano Julian Agliardi, com 35,8 pontos.
João Fonseca no Rio Open e Ancelotti de olho
O feriado de Carnaval também foi marcado pela disputa do Rio Open, com a presença do tenista número 1 do Brasil, João Fonseca. Ele disputou sua primeira partida do torneio na chave de duplas, ao lado do experiente Marcelo Melo, na segunda-feira (16), com vitória sobre Román Burruchaga e Andrea Pellegrino.
Na chave de simples, Fonseca estreou na última terça-feira (17), com vitória sobre o compatriota Thiago Monteiro, garantindo seu primeiro triunfo no ano, após um início de temporada conturbado.
➡️João Fonseca celebra a primeira vitória no Rio Open em dois anos: 'Muito especial'
➡️João Fonseca faz jogada espetacular e vence o ponto do dia; veja vídeo
O técnico da Seleção Brasileira de futebol, Carlo Ancelotti, marcou presença no Rio Open, após um "tour" pela cidade durante o Carnaval. Na noite de domingo (15), ele acompanhou os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e, na terça-feira (17), assistiu à partida do seu conterrâneo Matteo Berretini, que duela contra o chileno Marcelo Barrios.
Anthony Edwards é MVP do NBA All-Star Game
A noite do último domingo (15) foi marcada pelo tradicional NBA All-Star Game, concluindo um fim de semana cheio de eventos para animar os fãs do basquete. Em um torneio triangular eletrizante que resgatou a competitividade perdida nos últimos anos, o USA Stars sagrou-se campeão ao derrotar o USA Stripes, de Lebron James, na grande final. O grande nome da noite foi Anthony Edwards, eleito o MVP.
➡️Edwards detona Jokic e Doncic após ser MVP do NBA All-Star: 'Não querem'
