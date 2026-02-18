ídolo do Flamengo, Zico elogia o rubro-negro João Fonseca no Rio Open

Ídolo do Flamengo e do futebol brasileiro, Zico marcou presença no Rio Open na noite desta terça-feira (17). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o Galinho elogiou o jovem tenista João Fonseca, que torce para o Rubro-Negro.

Entre os milhares de torcedores na quadra Guga Kuerten para acompanhar o duelo entre Thiago Monteiro e João Fonseca, estava Zico. O ídolo do Flamengo exaltou o prodígio do tênis brasileiro, que venceu por 2 sets a 0.

— Brasil sempre foi fábrica, né? Temos grandes nomes no esporte. Só ver que na Olimpíada de inverno, o Lucas conseguiu uma medalha de ouro para nós. Esse amor pelo esporte está no brasileiro. A vontade de praticar, de evoluir, crescer. O João Fonseca é um desses caras - começou o ídolo do Flamengo.

Não foi só o vencedor da equilibrada partida a ser elogiado. A torcida, que gritou e vibrou com os pontos de ambos os tenistas, também foi exaltada. Ainda no papo com o Lance!, Zico valorizou o ambiente e apontou o que pesou para a vitória de João Fonseca.

- O Thiago mostrou muita coisa para ele. Foi muito legal ver a torcida incentivando os dois. Isso foi muito bom para o espetáculo em si. Acho que no final prevaleceu a velocidade, a condição física. Com essa temperatura, faz uma diferença grande - completou Zico.

João Fonseca foi elogiado por Zico, ídolo do Flamengo (Foto: Divulgação / Rio Open)

Como foi o jogo que contou com a presença do ídolo do Flamengo

Era de se esperar um jogo de alto nível e extremamente equilibrado entre dois dos melhores tenistas brasileiros dos últimos anos. E, na noite desta terça-feira, foi o que se viu, principalmente no primeiro set. Num duelo de gerações, João Fonseca, aos 19 anos e 38º do mundo, empurrado pela torcida, desencantou na temporada, derrotando o amigo Thiago Monteiro, de 31 e 208º, por 7/6 (1) e 6/1, em 1h34m, na estreia no Rio Open, em uma quadra central, Guga Kuerten, lotada. Entre os torcedores estava Zico, ídolo do Flamengo.

