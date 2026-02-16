João Fonseca e Marcelo Melo vencem em estreia no Rio Open e avançam nas duplas

A dupla formada por João Fonseca e Marcelo Melo venceu Román Burruchaga e Andrea Pellegrino na primeira rodada do Rio Open. Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais.

Como foi o jogo?

João e Marcelo começaram bem a partida, dominando no saque e dificultando os serviços adversários nos primeiros games. A quebra veio no game decisivo, com winners de Melo e erros forçados por Fonseca, para fechar o primeiro set em 6/4.

A dupla formada pelo novato e veterano parecia, acima de tudo, se divertir em quadra. A cada ponto, os brasileiros compartilhavam um sorriso e comentavam as jogadas, com experiente Melo orientando o companheiro mais novo.

O segundo set, contudo, não começou da melhor forma para a dupla da casa. Burruchaga e Pellegrino conseguiram quebra no terceiro game e abriram 3/1 na sequência. Fonseca, então, cresceu no jogo: após ser dominante no serviço, foi decisivo com dois winners para devolver a quebra e igualar o set em 3/3.

Os brasileiros foram, mais uma vez, cruciais no momento mais importante. Fonseca e Melo repetiram o feito do e conseguiram quebra no oitavo game, fechando o segundo set também em 6/4 e confirmando a vitória para alegria dos torcedores na quadra principal do Rio Open.

O que vem por aí?

João Fonseca e Marcelo Melo enfrentarão a dupla vencedora do duelo entre os argentinos Gonzalez e Molteni e Escobar e Rojer, de Equador e Holanda, respectivamente, com data e horário e definir. Nesta terça-feira (17), João Fonseca volta a quadra, desta vez na disputa de simples, e encara o compatriota Thiago Monteiro pela primeira rodada.

João Fonseca e Marcelo Melo celebram vitória no Rio Open (Foto: Divulgação / Rio Open)

