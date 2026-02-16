João Fonseca e Marcelo Melo vencem em estreia no Rio Open e avançam nas duplas
Brasileiros fecham partida em 2 sets a 0 e avançam à segunda rodada das duplas
- Matéria
- Mais Notícias
A dupla formada por João Fonseca e Marcelo Melo venceu Román Burruchaga e Andrea Pellegrino na primeira rodada do Rio Open. Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais.
Relacionadas
- Parceiro - r7
Do solo ao saibro: o processo de montagem das quadras do Rio Open
Parceiro - r716/02/2026
- Fora de Campo
João Fonseca é o favorito a título histórico no Rio Open, segundo casa de aposta
Fora de Campo16/02/2026
- Tênis
Relembre vitórias históricas de brasileiros no Rio Open; vídeos
Tênis16/02/2026
➡️ Além do tênis: público aproveita ativações do Rio Open em meio ao Carnaval
Como foi o jogo?
João e Marcelo começaram bem a partida, dominando no saque e dificultando os serviços adversários nos primeiros games. A quebra veio no game decisivo, com winners de Melo e erros forçados por Fonseca, para fechar o primeiro set em 6/4.
A dupla formada pelo novato e veterano parecia, acima de tudo, se divertir em quadra. A cada ponto, os brasileiros compartilhavam um sorriso e comentavam as jogadas, com experiente Melo orientando o companheiro mais novo.
O segundo set, contudo, não começou da melhor forma para a dupla da casa. Burruchaga e Pellegrino conseguiram quebra no terceiro game e abriram 3/1 na sequência. Fonseca, então, cresceu no jogo: após ser dominante no serviço, foi decisivo com dois winners para devolver a quebra e igualar o set em 3/3.
Os brasileiros foram, mais uma vez, cruciais no momento mais importante. Fonseca e Melo repetiram o feito do e conseguiram quebra no oitavo game, fechando o segundo set também em 6/4 e confirmando a vitória para alegria dos torcedores na quadra principal do Rio Open.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O que vem por aí?
João Fonseca e Marcelo Melo enfrentarão a dupla vencedora do duelo entre os argentinos Gonzalez e Molteni e Escobar e Rojer, de Equador e Holanda, respectivamente, com data e horário e definir. Nesta terça-feira (17), João Fonseca volta a quadra, desta vez na disputa de simples, e encara o compatriota Thiago Monteiro pela primeira rodada.
🍀 Aposte na vitória de João Fonseca no Rio Open
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias