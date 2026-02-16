Vem mais medalha? O cenário de Lucas Pinheiro Braathen para 2030

Lucas Pinheiro Braathen, aos 25 anos já garantiu um feito inédito: conquistou o primeiro ouro olímpico do Brasil e da América Latina no esqui alpino. A vitória do último sábado (14) não apenas marcou sua estreia no topo do pódio olímpico, como entrou para a história do esporte brasileiro e da própria história das Olimpíadas de Inverno. E o cenário futuro para o atleta é promissor.

O histórico recente reforça o potencial de Lucas. Em Pequim 2022, sua estreia olímpica pela Noruega, os medalhistas do slalom e do slalom gigante tinham entre 24 e 30 anos. Em PyeongChang 2018, o pódio reuniu atletas de 24 a 35. Aos 30 anos em 2030, ele estará exatamente nessa faixa etária em que, tradicionalmente, esquiadores atingem o auge técnico e físico, sendo sinal de que ainda tem anos de elite pela frente.

O caminho para 2030

A próxima oportunidade para Lucas de brilhar será nos Jogos de Inverno de 2030, nos Alpes Franceses. Com experiência acumulada e maturidade técnica, ele terá a chance de não apenas defender seu ouro, mas também ampliar seu legado. Considerando a faixa etária média dos medalhistas, Lucas estará no auge de sua carreira, pronto para escrever novos capítulos da história do esqui.

O brasileiro não apenas fez história ao subir ao pódio em 2026; ele abriu a porta para que o Brasil e a América Latina sonhem mais alto nos esportes de inverno. A grande questão agora é: até onde sua trajetória poderá chegar nos Alpes Franceses em 2030?

Lucas Pinheiro Braathen beija a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

