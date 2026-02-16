Edwards detona Jokic e Doncic após ser MVP do NBA All-Star: 'Não querem'
Com 32 pontos, Anthony Edwards lidera USA Stars e questiona astros do Team World
O NBA All-Star Game 2026 coroou um novo rei, mas a festa terminou em polêmica. Anthony Edwards, o grande destaque da noite no Intuit Dome, não mediu as palavras após ser eleito o MVP do evento. Liderando o USA Stars ao título com uma vitória avassaladora de 47 a 21 sobre o USA Stripes na final, o ala do Minnesota Timberwolves disparou contra a postura das estrelas internacionais.
Anthony Edwards brilhou no evento ao somar 32 pontos, nove rebotes e três assistências em três jogos, garantindo a revanche contra os veteranos americanos na decisão. No entanto, o que mais incomodou o jovem astro foi o desempenho, ou a falta dele, dos astros Luka Doncic (Lakers) e Nikola Jokic (Nuggets).
— Sem querer ofender o Luka e o Jokic, mas eles são dois dos melhores jogadores da liga e não querem nem chegar perto de jogar no All-Star Game — disparou Edwards na coletiva.
A crítica de Anthony Edwards ganha força ao olharmos para a folha de estatísticas. Enquanto o Team World lutava para se manter vivo no torneio, suas duas principais engrenagens pareciam estar em "modo férias":
Luka Doncic: No jogo de estreia contra o USA Stars, o armador anotou apenas 2 pontos e deu 2 assistências. No jogo decisivo contra o USA Stripes, sequer entrou em quadra.
Nikola Jokic: O pivô do Nuggets passou em branco, registrando 0 pontos e apenas 2 rebotes em sua única aparição na noite, também ficando de fora da partida que eliminou o Time Mundo.
