Edwards detona Jokic e Doncic após ser MVP do NBA All-Star: 'Não querem'

O NBA All-Star Game 2026 coroou um novo rei, mas a festa terminou em polêmica. Anthony Edwards, o grande destaque da noite no Intuit Dome, não mediu as palavras após ser eleito o MVP do evento. Liderando o USA Stars ao título com uma vitória avassaladora de 47 a 21 sobre o USA Stripes na final, o ala do Minnesota Timberwolves disparou contra a postura das estrelas internacionais.

Anthony Edwards foi eleito o Jogador Mais Valioso do NBA All-Star Game 2026 durante o 75º NBA All-Star Game, parte do NBA All-Star Weekend de 2026 (Foto: NBAE Joe Murphy /NBAE via Getty Images/AFP)

Anthony Edwards brilhou no evento ao somar 32 pontos, nove rebotes e três assistências em três jogos, garantindo a revanche contra os veteranos americanos na decisão. No entanto, o que mais incomodou o jovem astro foi o desempenho, ou a falta dele, dos astros Luka Doncic (Lakers) e Nikola Jokic (Nuggets).

Luka Doncic, camisa 77 do Time do Mundo, passa a bola durante o jogo contra o Time das Estrelas dos EUA no 75º NBA All-Star game (Foto: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images/AFP)

— Sem querer ofender o Luka e o Jokic, mas eles são dois dos melhores jogadores da liga e não querem nem chegar perto de jogar no All-Star Game — disparou Edwards na coletiva.

A crítica de Anthony Edwards ganha força ao olharmos para a folha de estatísticas. Enquanto o Team World lutava para se manter vivo no torneio, suas duas principais engrenagens pareciam estar em "modo férias":

Nikola Jokic, camisa 15 do Denver Nuggets e do Time do Mundo (Foto: Allen Berezovsky/Getty Images/AFP)

Luka Doncic: No jogo de estreia contra o USA Stars, o armador anotou apenas 2 pontos e deu 2 assistências. No jogo decisivo contra o USA Stripes, sequer entrou em quadra.

Nikola Jokic: O pivô do Nuggets passou em branco, registrando 0 pontos e apenas 2 rebotes em sua única aparição na noite, também ficando de fora da partida que eliminou o Time Mundo.