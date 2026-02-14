Histórico! Lucas Pinheiro Braathen é ouro e Brasil ganha primeira medalha nas Olimpíadas de Inverno

Quanto tempo é preciso para entrar para a história? Para Lucas Pinheiro Braathen, 1min18s8c foi o suficiente. Quando ajeitou os esquis para descer a pista, o brasileiro respirou pela última vez como um ser humano comum. Uma descida que o elevou ao Olimpo, ao topo! Medalha de ouro no slalom gigante, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha nas Olimpíadas de Inverno.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Foram precisos 102 anos e 26 edições para que o Brasil conseguisse chegar à tão sonhada medalha nas Olimpíadas de Inverno. O ouro de Lucas em Milão-Cortina coloca o país na super seleta lista de países do hemisfério sul campeões: apenas a Austrália tinha conquistado o feito.

Nem mesmo a neve que caía e dificultava a visão dos esquiadores impediu Lucas de chegar ao pódio. Depois de fazer o melhor tempo na primeira descida do dia 1min13s92, Lucas cravou na segunda 1min11s8c, somando os mágicos 2min25s do ouro.

continua após a publicidade

No slalom gigante, prova que não é sua especialidade principal, Lucas mostrou que em seu sangue brasileiro o espírito de garra é inerente. Superando todos os favoritos, marcou o esporte latino-americano com um resultado inédito. O pódio finalizou com os suíços Marco Odermatt (2min25s58c) e Loic Meillard (2min26s17c), em segundo e terceiro lugar respectivamente. Outro brasileiro na disputa, Giovanni Ongaro, de 22 anos, terminou em 31º lugar.

E a história não para por aí: na próxima segunda-feira (16), ele volta às montanhas para disputar o slalom tradicional, sua especialidade, em busca de mais uma medalha para o Brasil.

continua após a publicidade

Apenas oito países haviam conquistado medalhas no slalom gigante: Áustria, Suíça, Itália, França, Noruega, Estados Unidos, Suécia e Alemanha. Agora, o Brasil se junta a eles, sendo a única nação sem neve a alcançar tal feito.

🤑⛷️ Aposte em quem levará a próxima medalha do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Lucas Pinheiro Braathen reage após a segunda descida do slalom gigante masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Lucas Pinheiro lidera primeira bateria do slalom gigante

Mais cedo, Lucas foi o primeiro a encarar a pista — e também o primeiro a estabelecer o tempo de referência entre os 81 competidores. Nem mesmo os principais favoritos conseguiram superar sua marca de 1min13s92. Atual número 2 do mundo, o brasileiro fez uma largada agressiva, atacou as curvas com precisão e manteve velocidade consistente em todos os setores, demonstrando alto nível técnico e controle absoluto da linha.

O líder do ranking mundial, Marco Odermatt, principal candidato ao ouro, ficou 95 centésimos atrás de Braathen, reforçando o impacto da performance do brasileiro.

Demonstrando maturidade e técnica refinada, Braathen soube administrar as condições adversas, manteve ritmo competitivo e assegurou-se entre os primeiros colocados, chegando à final na liderança provisória.

➡️ Nicole Silveira fecha primeiro dia em 12º no skeleton

➡️ Dia de Brasil nas pistas das Olimpíadas de Inverno neste sábado; veja onde assistir

Lucas Pinheiro Braathen comemora ouro no slalom gigante masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial