Por que Lucas Pinheiro rompeu com a Noruega e representa o Brasil

Em outubro de 2023, Lucas Pinheiro Braathen fez um anúncio que chocou o mundo do esqui. Campeão da Copa do Mundo de esqui alpino daquela temporada e uma estrela em ascensão da modalidade, o atleta anunciou sua aposentadoria aos 23 anos, admitindo não se sentir mais feliz no esporte. Meses mais tarde, voltou atrás na decisão, mas com uma mudança fundamental: passaria a representar o Brasil, em busca de conquistas inéditas pelo país.

— Pela primeira vez, em pelo menos um semestre, eu estou feliz. Me sinto livre depois de tomar essa decisão. Estou fora - anunciou, na época, em meio a lágrimas.

Já fazia algum tempo que Lucas não se sentia à vontade ao competir pela Noruega, país de grande tradição no esqui e maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. A relação entre o esquiador e a Confederação Norueguesa de Esqui se tornou conflituosa, especialmente com relação à negociação de direitos de imagem e contratos de patrocínio individuais. Lucas não se sentia livre e tinha pouco poder de escolha diante das regras rígidas da entidade.

Ele não foi o único atleta a demonstrar insatisfação com a confederação naquela época. Poucos meses antes do anúncio da aposentadoria de Lucas, o esquiador Johannes Klaebo, uma das principais estrelas que competirá nos Jogos de Milão-Cortina, renunciou à seleção nacional e anunciou que treinaria de maneira independente naquela temporada. Na ocasião, ele criticou os cortes de custos e o tratamento dado a alguns colegas de seleção.

Apesar do rompimento pouco amigável, a Confederação Norueguesa concedeu a liberação formal para Lucas Pinheiro Braathen se filiar à Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). Ali, iniciava um novo capítulo na trajetória de Lucas.

Retorno às raízes e alegria de volta

Apesar de ter nascido em Oslo, Lucas é filho de mãe brasileira e foi criado com forte ligação com o país. Foi alfabetizado em português, é familiarizado com a culinária, música e cultura do país, além de ter visitado frequentemente o país durante a infância. Para Lucas, representar o Brasil significava voltar à raiz de sua paixão pelo esporte, aos jogos de futebol nas ruas com os primos.

Além disso, competir por um país ainda sem tradição na modalidade colocava Lucas em uma posição totalmente diferente da anterior. Agora, ele teria a chance de abrir os caminhos e ser o primeiro a conquistar grandes resultados para o país. Colocar seu nome na história, assim como seus ídolos do futebol.