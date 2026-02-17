João Fonseca derrota Monteiro no Rio Open e desencanta no ano; vídeo

Era de se esperar um jogo de alto nível e extremamente equilibrado entre dois dos melhores tenistas brasileiros dos últimos anos. E, na noite desta terça-feira, foi o que se viu, principalmente no primeiro set. Num duelo de gerações, João Fonseca, aos 19 anos e 38º do mundo, empurrado pela torcida, desencantou na temporada, derrotando o amigo Thiago Monteiro, de 31 e 208º, por 7/6 (1) e 6/1, em 1h34m, na estreia no Rio Open, em uma quadra central, Guga Kuerten, lotada.

continua após a publicidade

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

- Um jogo muito dífícil, o Thiago gosta dessas condições, foi muito bem. Precisei fazer o que faço de melhor, que é jogar bem nos momentos importantes. Acho que foi o diferencial da partida. Suporte maravilhoso (da torcida), só tenho a agradecer. É incrível, após um ano maravilhoso, fazer minha primeira vitória aqui - disse João Fonseca, ainda na quadra, para Ricardo Acioly, um dos diretores do torneio.

continua após a publicidade

Com o triunfo, o primeiro em três jogos em 2026, o número 1 do Brasil e 38º do mundo enfrenta, nas oitavas de final, o peruano Ignacio Buse, de 21 anos e 91º do ranking, algoz do paulista Igor Marcondes, em mais um duelo inédito no Jockey Club para o tenista carioca.

Apesar da derrota, o ex-61º do mundo, que furou o qualifying, fez mais uma grande partida, lutando por cada ponto, como de praxe.

Thiago Monteiro saca na estreia do Rio Open contra João Fonseca (Foto: João Pires/Fotojump)

Como foi o jogo

Vindo de derrotas nas estreias do Australian Open (para o americano Eliot Spizzirri) e do ATP 250 de Buenos Aires (para o chileno Alejandro Tabilo, onde defendia o título), João Fonseca cerrava os punhos e comemorava os pontos, principalmente após os rallies (jogadas mais demoradas). E foram vários durante a partida.

continua após a publicidade

A primeira parcial, nesta terça-feira, foi extremamente equilibrada, com nenhum break point. No tiebreak, João Fonseca comemorava cada ponto como se fosse um gol. E a torcida foi junto. O número 1 do Brasil abriu 4/0, e o amigo descontou em seguida, com um ace, aplaudido pelos torcedores. O carioca chegou ao 5/1 com uma curta, seguida de um voleio. No ponto seguinte, com um ace, o melhor do país abriu 6/1. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira fechou a parcial na jogada seguinte, com uma bola para fora do cearense.

Primeira quebra do jogo no segundo set, a favor de João Fonseca

João Fonseca conquistou a primeira quebra do jogo no segundo game da segunda parcial. Quatro games depois, com direito a uma passada vencedora que levantou o público, o número 1 do Brasil repetiu a quebra. Em seguida, sacou para voltar a vencer no Rio Open após 2 anos.

Ano passado, o número 1 do Brasil foi surpreendido na estreia no Jockey, pelo francês Alexandre Muller. Já em 2024, em sua segunda participação, aos 17 anos, o carioca venceu suas duas primeiras partidas de ATP na carreira e atingiu as quartas de final.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável