Time de LeBron James é dominado por Anthony Edwards em formato do NBA All-Star game

Se havia dúvidas sobre o novo formato do NBA All-Star Game, elas foram dissipadas na noite deste domingo, no Intuit Dome. Em um torneio triangular eletrizante que resgatou a competitividade perdida nos últimos anos, o USA Stars sagrou-se campeão ao derrotar o USA Stripes na grande final. O grande nome da noite foi Anthony Edwards, eleito o MVP.

De'Aaron Fox, camisa 34, comemora a cesta da vitória contra o USA Stars Team durante o 75º NBA All-Star Game (Foto: Joe Murphy /NBAE via Getty Images/AFP)

Diferente das edições passadas, onde a defesa era opcional, o formato de quatro tempos de 12 minutos trouxe intensidade de playoffs. O primeiro jogo da noite deu o tom: o USA Stars precisou da prorrogação para bater o Team World por 37 a 35, graças a uma bola de três decisiva de Scottie Barnes.

No jogo seguinte, foi a vez da experiência falar mais alto. O USA Stripes superou os jovens do Stars por 42 a 40, com De'Aaron Fox garantindo a vitória no estouro do cronômetro.

O terceiro jogo foi um espetáculo à parte para o torcedor de Los Angeles. Atuando em sua "casa", Kawhi Leonard teve os 12 minutos mais dominantes da história do evento. O astro do Clippers anotou surreais 32 pontos no período, incluindo uma sequência de 11 pontos consecutivos, na vitória do USA Stripes sobre o Team World por 48 a 45. Victor Wembanyama, que foi elogiado por Edwards por ditar o ritmo físico da noite, teve a chance de empatar no último segundo, mas errou o arremesso de três que eliminou o Time Mundo.

— Victor (Wembanyama) deu o tom no início e nos forçou a jogar sério. Foi divertido competir assim de novo — afirmou o MVP Edwards após a partida.

A final, porém, foi de um time só. Após três partidas decididas por uma única posse de bola, a energia dos jovens do USA Stars prevaleceu sobre o cansaço dos veteranos. Com uma defesa agressiva e transições rápidas comandadas por Anthony Edwards, o time atropelou o USA Stripes por 47 a 21, garantindo o título com uma margem de 26 pontos.

Anthony Edwards, camisa 5 do USA Stars Team, recebe o Troféu KIA Kobe Bryant de Jogador Mais Valioso do NBA All-Star Game 2026 (Foto: Joe Murphy /NBAE via Getty Images/AFP)