Time de LeBron James é dominado por Anthony Edwards em formato do NBA All-Star game
Jovens americanos dominam final contra veteranos; Wembanyama e Kawhi dão show
Se havia dúvidas sobre o novo formato do NBA All-Star Game, elas foram dissipadas na noite deste domingo, no Intuit Dome. Em um torneio triangular eletrizante que resgatou a competitividade perdida nos últimos anos, o USA Stars sagrou-se campeão ao derrotar o USA Stripes na grande final. O grande nome da noite foi Anthony Edwards, eleito o MVP.
Diferente das edições passadas, onde a defesa era opcional, o formato de quatro tempos de 12 minutos trouxe intensidade de playoffs. O primeiro jogo da noite deu o tom: o USA Stars precisou da prorrogação para bater o Team World por 37 a 35, graças a uma bola de três decisiva de Scottie Barnes.
No jogo seguinte, foi a vez da experiência falar mais alto. O USA Stripes superou os jovens do Stars por 42 a 40, com De'Aaron Fox garantindo a vitória no estouro do cronômetro.
O terceiro jogo foi um espetáculo à parte para o torcedor de Los Angeles. Atuando em sua "casa", Kawhi Leonard teve os 12 minutos mais dominantes da história do evento. O astro do Clippers anotou surreais 32 pontos no período, incluindo uma sequência de 11 pontos consecutivos, na vitória do USA Stripes sobre o Team World por 48 a 45. Victor Wembanyama, que foi elogiado por Edwards por ditar o ritmo físico da noite, teve a chance de empatar no último segundo, mas errou o arremesso de três que eliminou o Time Mundo.
— Victor (Wembanyama) deu o tom no início e nos forçou a jogar sério. Foi divertido competir assim de novo — afirmou o MVP Edwards após a partida.
A final, porém, foi de um time só. Após três partidas decididas por uma única posse de bola, a energia dos jovens do USA Stars prevaleceu sobre o cansaço dos veteranos. Com uma defesa agressiva e transições rápidas comandadas por Anthony Edwards, o time atropelou o USA Stripes por 47 a 21, garantindo o título com uma margem de 26 pontos.
|Jogo
|Confronto
|Placar
|Destaque
Jogo 1
USA Stars x Mundo
37 - 35 (OT)
Scottie Barnes (Gamer-winner)
Jogo 2
USA Stripes x USA Stars
42 - 40
De'Aaron Fox
Jogo 3
USA Stripes x Mundo
48 - 45
Kawhi Leonard (32 pts)
Final
USA Stars x USA Stripes
47 - 21
Anthony Edwards (MVP)
