No Sul-Americano, Osasco e Sesi Bauru buscam cravar vagas no Mundial de vôlei

Osasco e Sesi Bauru são os representantes brasileiros no Sul-Americano de clubes de vôlei 2026, que acontece entre esta quarta-feira (18) e o próximo domingo (22). A importância da competição vai além dos resultados dela em si, já que o campeão e o vice garantem vagas no Mundial de Clubes deste ano.
Em Lima, no Peru, os times brasileiros buscarão chegar à grande final para marcarem seu nomes na competição mundial da modalidade. O Osasco já venceu o Sul-Americano em quatro oportunidades - a última em 2012. Já o Sesi Bauru tem um título da competição continental, em 2014.
Como Osasco e Sesi Bauru chegam ao Sul-Americano?
Os times protagonizaram a final da Superliga Feminina 24/25, que terminou com vitória do Osasco, atual campeão também da Copa Brasil. Na atual edição do campeonato, o time é terceiro colocado, com 13 vitórias em 18 jogos, e chega ao Sul-Americano após uma sequência de três resultados positivos.
Já o Sesi Bauru vive uma ótima fase no returno da Superliga, com seis vitórias em sete jogos. O time ocupa a quinta posição da tabela, com 12 vitórias em 18 jogos.
Programação da fase de grupos
QUARTA-FEIRA (18/02)
- Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
- Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A
- Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C
QUINTA-FEIRA (19/02)
- Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C
- Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A
- Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B
SEXTA-FEIRA (20/02)
- Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
- Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C
- Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A
