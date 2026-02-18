No Sul-Americano, Osasco e Sesi Bauru buscam cravar vagas no Mundial de vôlei

Osasco e Sesi Bauru são os representantes brasileiros no Sul-Americano de clubes de vôlei 2026, que acontece entre esta quarta-feira (18) e o próximo domingo (22). A importância da competição vai além dos resultados dela em si, já que o campeão e o vice garantem vagas no Mundial de Clubes deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em Lima, no Peru, os times brasileiros buscarão chegar à grande final para marcarem seu nomes na competição mundial da modalidade. O Osasco já venceu o Sul-Americano em quatro oportunidades - a última em 2012. Já o Sesi Bauru tem um título da competição continental, em 2014.

Como Osasco e Sesi Bauru chegam ao Sul-Americano?

Os times protagonizaram a final da Superliga Feminina 24/25, que terminou com vitória do Osasco, atual campeão também da Copa Brasil. Na atual edição do campeonato, o time é terceiro colocado, com 13 vitórias em 18 jogos, e chega ao Sul-Americano após uma sequência de três resultados positivos.

continua após a publicidade

Osasco será um dos representantes do Brasil no Sul-Americano de vôlei 2026 (Foto: Carolina Oliveira/ Osasco)

Já o Sesi Bauru vive uma ótima fase no returno da Superliga, com seis vitórias em sete jogos. O time ocupa a quinta posição da tabela, com 12 vitórias em 18 jogos.

Sesi Bauru disputará o Sul-Americano 2026 (Foto: Mailson Santana/ FFC)

+Aposte na vitória do seu time no Sul-Americano

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Programação da fase de grupos

QUARTA-FEIRA (18/02)

Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B

Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A

Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C

QUINTA-FEIRA (19/02)

Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B

SEXTA-FEIRA (20/02)