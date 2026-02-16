Lucas Pinheiro cai na primeira descida e encerra sua participação nas Olimpíadas de Inverno

O brasileiro Lucas Pinheiro está fora da disputa por medalha no slalom nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina após sofrer uma queda na primeira descida da prova nesta segunda-feira (16). O atleta foi o sexto a iniciar o percurso e começou com desempenho promissor, abrindo 26 centésimos de vantagem sobre o então líder logo nos primeiros trechos.

A tendência era de melhora no tempo, já que Lucas vinha atacando as portas com agressividade e velocidade, mantendo boa linha nas curvas iniciais. No entanto, as condições climáticas dificultaram o percurso. A neve caía intensamente no momento da descida, reduzindo drasticamente a visibilidade, deixando o traçado mais instável.

Durante uma das mudanças rápidas de direção, o brasileiro acabou se desequilibrando e escorregou, sem conseguir retomar a prova. Com isso, foi automaticamente desclassificado da disputa. Lucas não foi o único a enfrentar problemas na pista. Outros dez competidores também caíram e deixaram a prova, evidenciando o alto nível de dificuldade imposto pelas condições do tempo.

O Brasil ainda tem representantes a descer na prova: Giovanni Ongaro e Christian Soevik, que buscam completar o percurso em meio ao cenário desafiador na montanha.

Nosso brasileiro de ouro no inverno

Apesar da eliminação no slalom, Lucas Pinheiro deixa Milão-Cortina com um feito histórico. O brasileiro sai da competição com uma medalha de ouro inédita, resultado que já o coloca entre os grandes nomes do esporte nacional e marca sua participação nos Jogos de forma memorável.

