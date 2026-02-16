Lucas Pinheiro cai na primeira descida e encerra sua participação nas Olimpíadas de Inverno
Na prova, os brasileiros Giovanni Ongaro e Christian Soevik ainda farão suas descidas
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro Lucas Pinheiro está fora da disputa por medalha no slalom nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina após sofrer uma queda na primeira descida da prova nesta segunda-feira (16). O atleta foi o sexto a iniciar o percurso e começou com desempenho promissor, abrindo 26 centésimos de vantagem sobre o então líder logo nos primeiros trechos.
Sorteio define ordem do slalom, e Lucas Pinheiro lidera trio brasileiro nas Olimpíadas de Inverno
Mais Esportes
Ouro de Lucas Pinheiro leva CazéTV a recorde de engajamento nos Jogos de Inverno
Fora de Campo
Ronaldinho manda recado a Lucas Pinheiro, que responde: ‘Se não fosse por você’
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A tendência era de melhora no tempo, já que Lucas vinha atacando as portas com agressividade e velocidade, mantendo boa linha nas curvas iniciais. No entanto, as condições climáticas dificultaram o percurso. A neve caía intensamente no momento da descida, reduzindo drasticamente a visibilidade, deixando o traçado mais instável.
Durante uma das mudanças rápidas de direção, o brasileiro acabou se desequilibrando e escorregou, sem conseguir retomar a prova. Com isso, foi automaticamente desclassificado da disputa. Lucas não foi o único a enfrentar problemas na pista. Outros dez competidores também caíram e deixaram a prova, evidenciando o alto nível de dificuldade imposto pelas condições do tempo.
O Brasil ainda tem representantes a descer na prova: Giovanni Ongaro e Christian Soevik, que buscam completar o percurso em meio ao cenário desafiador na montanha.
🤑⛷️ Aposte em quem levará a próxima medalha do Brasil!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Histórico! Lucas Pinheiro Braathen é ouro, e Brasil ganha primeira medalha nas Olimpíadas de Inverno
Nosso brasileiro de ouro no inverno
Apesar da eliminação no slalom, Lucas Pinheiro deixa Milão-Cortina com um feito histórico. O brasileiro sai da competição com uma medalha de ouro inédita, resultado que já o coloca entre os grandes nomes do esporte nacional e marca sua participação nos Jogos de forma memorável.
➡️ Ouro de Lucas Pinheiro leva CazéTV a recorde de engajamento nos Jogos de Inverno
➡️ Noruegueses definem como 'frustrante' o ouro de Lucas Pinheiro e criticam mudança do atleta
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias