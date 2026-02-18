A edição 2026 do Campeonato Sul-Americano de clubes de vôlei feminino 2026 acontece entre esta quarta-feira (18) e o próximo domingo (22) em Lima, no Peru. O torneio, que garante vagas no Mundial, volta ao país após 13 anos. Ao todo, são nove time participantes, incluindo dois brasileiros: Osasco e Sesi Bauru.

Os representantes do Brasil protagonizaram a final da Superliga 24/25, da qual o Osasco se saiu melhor, além de ter sido campeão também da Copa Brasil. Na competição continental, as equipes disputarão o troféu com times da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru e do Uruguai. Confira abaixo os grupos:

GRUPO A

Alianza Lima (PER)

Universidad San Martín (PER)

Banco República (URU)

GRUPO B

Osasco São Cristóvão Saúde (BRA) Boston College (CHI) Olympic (BOL)

GRUPO C

Sesi Vôlei Bauru (BRA)

Regatas Lima (PER)

Club de Alto Rendimento (EQU)

Sesi Bauru na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

Formato de disputa

Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.

Confira a programação da fase de grupos do Sul-Americano

QUARTA-FEIRA (18/02)

Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B

Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A

Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C

QUINTA-FEIRA (19/02)

Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B

SEXTA-FEIRA (20/02)

Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

