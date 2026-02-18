menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Sul-Americano de clubes de vôlei feminino 2026: equipes, formato e agenda

Torneio conta com dois representantes brasileiros e acontece em Lima, no Peru

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/02/2026
09:00
Osasco busca o pódio pela terceira vez
imagem cameraOsasco no Mundial de Clubes 2025 (Foto: João Pires/ Fotojump)
A edição 2026 do Campeonato Sul-Americano de clubes de vôlei feminino 2026 acontece entre esta quarta-feira (18) e o próximo domingo (22) em Lima, no Peru. O torneio, que garante vagas no Mundial, volta ao país após 13 anos. Ao todo, são nove time participantes, incluindo dois brasileiros: Osasco e Sesi Bauru.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Os representantes do Brasil protagonizaram a final da Superliga 24/25, da qual o Osasco se saiu melhor, além de ter sido campeão também da Copa Brasil. Na competição continental, as equipes disputarão o troféu com times da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru e do Uruguai. Confira abaixo os grupos:

GRUPO A

  • Alianza Lima (PER)
  • Universidad San Martín (PER)
  • Banco República (URU)

GRUPO B

  1. Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)
  2. Boston College (CHI)
  3. Olympic (BOL)

GRUPO C

  • Sesi Vôlei Bauru (BRA)
  • Regatas Lima (PER)
  • Club de Alto Rendimento (EQU)
Sesi Bauru vence Tijuca no returno da Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes)
Sesi Bauru na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

Formato de disputa

Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.

Confira a programação da fase de grupos do Sul-Americano

QUARTA-FEIRA (18/02)

  • Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
  • Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A
  • Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C

QUINTA-FEIRA (19/02)

  1. Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C
  2. Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A
  3. Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B

SEXTA-FEIRA (20/02)

  1. Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
  2. Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C
  3. Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

