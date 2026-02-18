Sul-Americano de clubes de vôlei feminino 2026: equipes, formato e agenda
Torneio conta com dois representantes brasileiros e acontece em Lima, no Peru
A edição 2026 do Campeonato Sul-Americano de clubes de vôlei feminino 2026 acontece entre esta quarta-feira (18) e o próximo domingo (22) em Lima, no Peru. O torneio, que garante vagas no Mundial, volta ao país após 13 anos. Ao todo, são nove time participantes, incluindo dois brasileiros: Osasco e Sesi Bauru.
Os representantes do Brasil protagonizaram a final da Superliga 24/25, da qual o Osasco se saiu melhor, além de ter sido campeão também da Copa Brasil. Na competição continental, as equipes disputarão o troféu com times da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru e do Uruguai. Confira abaixo os grupos:
GRUPO A
- Alianza Lima (PER)
- Universidad San Martín (PER)
- Banco República (URU)
GRUPO B
- Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)
- Boston College (CHI)
- Olympic (BOL)
GRUPO C
- Sesi Vôlei Bauru (BRA)
- Regatas Lima (PER)
- Club de Alto Rendimento (EQU)
Formato de disputa
Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.
Confira a programação da fase de grupos do Sul-Americano
QUARTA-FEIRA (18/02)
- Osasco (BRA) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
- Alianza Lima (PER) x Banco República (URU) - 19h - Grupo A
- Regatas Lima (PER) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 21h30 - Grupo C
QUINTA-FEIRA (19/02)
- Sesi Bauru (BRA) x Club de Alto Rendimento (EQU) - 16h45 - Grupo C
- Alianza Lima (PER) x Universidad San Martín (PER) - 19h - Grupo A
- Osasco (BRA) x Boston College (CHI) - 21h30 - Grupo B
SEXTA-FEIRA (20/02)
- Boston College (CHI) x Olympic (BOL) - 16h45 - Grupo B
- Sesi Bauru (BRA) x Regatas Lima (PER) - 19h - Grupo C
- Universidad San Martín (PER) x Banco República (URU) - Grupo A
*HORÁRIOS DE BRASÍLIA
