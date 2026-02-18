Leclerc lidera início da segunda rodada de testes da F1 com melhor tempo

Charles Leclerc cravou o melhor tempo na sessão matinal do quarto dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 2026, nesta quarta-feira (18), no Bahrein. O piloto monegasco da Ferrari marcou 1min33s73c, utilizando pneus protótipos na primeira hora da sessão, e superou o atual campeão mundial Lando Norris por 0,313 segundos.

A performance de Leclerc foi um destaque, com o tempo apenas 0,070 segundos mais lento que a melhor marca estabelecida na semana anterior. Essa foi a segunda vez que o piloto liderou os testes no circuito, repetindo o feito da última quinta-feira (12).

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, em 18 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Outros desempenhos no circuito

Enquanto a Ferrari brilhava, a Red Bull Racing enfrentava obstáculos. O piloto Isack Hadjar completou somente 13 voltas devido a um problema de pressão em um dos circuitos de refrigeração do motor. Mesmo com a limitação técnica, Hadjar registrou 1min36s18c, garantindo o sexto melhor tempo da sessão.

O jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, mostrou potencial ao terminar em terceiro lugar, com uma desvantagem de 0,419 segundos para o tempo da Ferrari. Antonelli, que havia estabelecido a referência de tempo na semana anterior, ficou quase dois segundos à frente de Alex Albon (Williams), o quarto colocado.

Com 70 voltas completadas, Leclerc foi o mais ativo da manhã. Norris fez 54 giros, e Antonelli, 69. Albon completou 55 voltas. Na sequência da tabela de tempos, apareceu Pierre Gasly (Alpine) em quinto, com 1min35s898 e 61 voltas.

As posições seguintes foram ocupadas por Esteban Ocon (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Sergio Pérez (Cadillac).

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, acelera no segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

O Circuito Internacional do Bahrein, palco tradicional da pré-temporada, continua a receber as equipes para a avaliação final dos novos carros antes do início do campeonato. Os testes prosseguem até o da 20 de fevereiro. Não houve informações sobre a participação de Gabriel Bortoleto, ausente na sessão matinal.

O Lance! faz a cobertura completa da temporada de número 76 da Fórmula 1.