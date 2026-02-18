Leclerc lidera início da segunda rodada de testes da F1 com melhor tempo
A segunda rodada de testes no circuito de Bahrein vai durar até sexta-feira (20)
Charles Leclerc cravou o melhor tempo na sessão matinal do quarto dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 2026, nesta quarta-feira (18), no Bahrein. O piloto monegasco da Ferrari marcou 1min33s73c, utilizando pneus protótipos na primeira hora da sessão, e superou o atual campeão mundial Lando Norris por 0,313 segundos.
A performance de Leclerc foi um destaque, com o tempo apenas 0,070 segundos mais lento que a melhor marca estabelecida na semana anterior. Essa foi a segunda vez que o piloto liderou os testes no circuito, repetindo o feito da última quinta-feira (12).
Outros desempenhos no circuito
Enquanto a Ferrari brilhava, a Red Bull Racing enfrentava obstáculos. O piloto Isack Hadjar completou somente 13 voltas devido a um problema de pressão em um dos circuitos de refrigeração do motor. Mesmo com a limitação técnica, Hadjar registrou 1min36s18c, garantindo o sexto melhor tempo da sessão.
O jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, mostrou potencial ao terminar em terceiro lugar, com uma desvantagem de 0,419 segundos para o tempo da Ferrari. Antonelli, que havia estabelecido a referência de tempo na semana anterior, ficou quase dois segundos à frente de Alex Albon (Williams), o quarto colocado.
Com 70 voltas completadas, Leclerc foi o mais ativo da manhã. Norris fez 54 giros, e Antonelli, 69. Albon completou 55 voltas. Na sequência da tabela de tempos, apareceu Pierre Gasly (Alpine) em quinto, com 1min35s898 e 61 voltas.
As posições seguintes foram ocupadas por Esteban Ocon (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Sergio Pérez (Cadillac).
O Circuito Internacional do Bahrein, palco tradicional da pré-temporada, continua a receber as equipes para a avaliação final dos novos carros antes do início do campeonato. Os testes prosseguem até o da 20 de fevereiro. Não houve informações sobre a participação de Gabriel Bortoleto, ausente na sessão matinal.
Calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
O Lance! faz a cobertura completa da temporada de número 76 da Fórmula 1.
