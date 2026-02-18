menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Leclerc lidera início da segunda rodada de testes da F1 com melhor tempo

A segunda rodada de testes no circuito de Bahrein vai durar até sexta-feira (20)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/02/2026
10:41
O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Charles Leclerc cravou o melhor tempo na sessão matinal do quarto dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 2026, nesta quarta-feira (18), no Bahrein. O piloto monegasco da Ferrari marcou 1min33s73c, utilizando pneus protótipos na primeira hora da sessão, e superou o atual campeão mundial Lando Norris por 0,313 segundos.

A performance de Leclerc foi um destaque, com o tempo apenas 0,070 segundos mais lento que a melhor marca estabelecida na semana anterior. Essa foi a segunda vez que o piloto liderou os testes no circuito, repetindo o feito da última quinta-feira (12).

➡️ Segunda rodada de testes da F1: horários e onde assistir
➡️ F1: Ferrari chega para a segunda semana de testes no Bahrein com carro atualizado

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, em 18 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, em 18 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Outros desempenhos no circuito

Enquanto a Ferrari brilhava, a Red Bull Racing enfrentava obstáculos. O piloto Isack Hadjar completou somente 13 voltas devido a um problema de pressão em um dos circuitos de refrigeração do motor. Mesmo com a limitação técnica, Hadjar registrou 1min36s18c, garantindo o sexto melhor tempo da sessão.

O jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, mostrou potencial ao terminar em terceiro lugar, com uma desvantagem de 0,419 segundos para o tempo da Ferrari. Antonelli, que havia estabelecido a referência de tempo na semana anterior, ficou quase dois segundos à frente de Alex Albon (Williams), o quarto colocado.

Com 70 voltas completadas, Leclerc foi o mais ativo da manhã. Norris fez 54 giros, e Antonelli, 69. Albon completou 55 voltas. Na sequência da tabela de tempos, apareceu Pierre Gasly (Alpine) em quinto, com 1min35s898 e 61 voltas.

As posições seguintes foram ocupadas por Esteban Ocon (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Sergio Pérez (Cadillac).

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, acelera no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, acelera no segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

O Circuito Internacional do Bahrein, palco tradicional da pré-temporada, continua a receber as equipes para a avaliação final dos novos carros antes do início do campeonato. Os testes prosseguem até o da 20 de fevereiro. Não houve informações sobre a participação de Gabriel Bortoleto, ausente na sessão matinal.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

Lance! faz a cobertura completa da temporada de número 76 da Fórmula 1.

