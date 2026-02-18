João Fonseca faz jogada espetacular e vence o ponto do dia; veja vídeo

Especialmente no primeiro set, Thiago Monteiro exigiu bastante de João Fonseca. Tanto que a parcial foi vencida por 7/6 (1), pelo número 1 do Brasil, nesta terça, na estreia do Rio Open. No penúltimo game da segunda parcial, o carioca, de 19 anos, venceu o ponto do dia do torneio no Jockey Club e foi, merecidamente, aplaudido de pé pela torcida.

continua após a publicidade

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Na jogada, João Fonseca se defendeu de dois smashes do amigo e finalizou o ponto com uma passada. Veja no vídeo abaixo:

Na coletiva de imprensa, perguntado pelo Lance! sobre o quão especial foi voltar a vencer nas simples no Jockey Club, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira respondeu:

continua após a publicidade

- Muito especial, com certeza. É um torneio onde tenho uma história muito legal. Amigos, família, todos aqui torcendo, muitos brasileiros. Vamos ver se dessa vez a gente consegue passar das quartas. Obviamente, vamos jogo a jogo.

João Fonseca celebra agressividade

O número 1 do Brasil também gostou da postura agressiva na partida:

- Acho que estava bem destravado desde o começo, consegui fazer mais pontos com ele sacando, eu devolvendo, ser bem agressivo, deixou ele bem mais acuado, eu devolvendo mais dentro contra ele para não deixar ter muito ritmo, tempo de bola para entrar com minha agressividade. O tie-break foi o resultado do que começou o jogo, ele se safando porque estava sacando bem e a primeira bola dele muito boa. Mesmo nos games eu conseguia colocar a pressão nele.

continua após a publicidade

Monteiro, por sua vez, não poupou elogios ao amigo e, agora, algoz:



- Ele é um jogador de um nível muito bom, muita potência, e ainda pode desenvolver muito mais. É um jogador ainda em formação e com muito potencial. Imaginava que ele estaria um pouco tenso, jogando em casa, sei que não é fácil, mas sem dúvidas minha torcida agora fica para ele.

Quadrifinalista em 2024, sua melhor campanha em três participações até aqui, o carioca, de 19 anos, enfrenta, nas oitavas de final, na quinta-feira, o peruano Ignacio Buse, de 21 anos e 91º do ranking, algoz do paulista Igor Marcondes.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

- É um menino trabalhador também, acabou de entrar no Top 100. Sabemos que ele gosta da superfície, o nível que ele consegue jogar. Ele vai ser o underdog (azarão) da partida, não tem pressão nenhuma. Eu também estou confiante, estou me sentindo bem. Depois dessa primeira rodada foi bom me sentir em casa, estar ali dentro da quadra central novamente. Então vamos com tudo para essa partida, estamos confiantes.

Caso confirme o favoritismo contra Buse, o anfitrião vai enfrentar, nas quartas de final, o ganhador do jogo entre Matteo Berrettini e o sérvio Dusan Lajovic. Como se sabe, no domingo, o brasileiro treinou com o tenista da Itália.

Jogo de duplas nesta quarta

Nesta quarta-feira, às 16h30, o brasileiro volta a entrar em ação nas duplas. Ao lado do mineiro Marcelo Melo, eles enfrentam os argentinos Andres Molteni e Maximo Gonzales, segundos cabeças de chave.

