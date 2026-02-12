Bruna Moura e Eduarda Ribera encerram participação individual no cross-country

Bruna Moura e Eduarda Ribera voltaram à neve na manhã desta quinta-feira (12) para a segunda prova da dupla brasileira nas Olimpíadas de Inverno 2026. Após um início marcado pela superação no Sprint Clássico, as atletas encararam os 10km na técnica livre do esqui cross-country em busca de um feito histórico para o Brasil.

Apesar do esforço, Bruna terminou a prova na 96ª colocação, com o tempo de 30min56s09c, enquanto Eduarda não seguiu adiante na prova. Especialistas nas provas de sprint, as brasileiras sabiam do alto nível de exigência da disputa de média distância, tradicionalmente dominada por atletas de países com forte tradição na neve.

Saldo positivo

Mesmo sem avançar às fases decisivas no Sprint e sem alcançar o pódio nos 10km, a participação em Milão-Cortina representa conquistas pessoais importantes para as duas. Bruna celebrou sua primeira Olimpíada após superar um grave acidente que quase interrompeu sua carreira. Já Eduarda, aos 21 anos, confirmou sua evolução técnica ao alcançar boas posições na classificação do Sprint, consolidando-se como uma das promessas da modalidade no país.

Em um esporte praticamente inexistente em território nacional — já que o Brasil não conta com neve para treinamentos regulares —, a dupla encerra a participação individual com a sensação de dever cumprido. Mais do que resultados, Bruna e Eduarda deixam as pistas italianas com a certeza de terem representado o país com entrega máxima e espírito de superação.

Atleta Brasileira Bruna de Moura competindo na prova de Sprint do Cross Country nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026Foto: Gabriel Heusi/COB

Próximo compromisso da dupla:

O dia de abertura da modalidade será intenso. A prova classificatória do Sprint por equipe feminino ocorre logo pela manhã, seguidas, no mesmo dia, pelas quartas de final, semifinais e finais, caso os brasileiros avancem.

DATA DAS COMPETIÇÕES MODALIDADE/ETAPA 18/02 - 05h45 (de Brasília) Sprint por equipe livre feminino

📺 Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).

