Cão invade pista e cruza linha de chegada antes de brasileira nas Olimpíadas de Inverno

Alerta de fofura! Nem só de técnica e resistência vivem os Jogos Olímpicos de Inverno. A participação de Eduarda Ribera e Bruna Moura no sprint feminino por equipes do esqui cross-country, nos Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026, nesta quarta-feira (18), ganhou um capítulo inusitado.

Um cachorro invadiu a pista e cruzou a linha de chegada praticamente junto com a dupla brasileira.

Sensor enganado e susto na classificação

A cena curiosa foi além do susto: interferiu diretamente na cronometragem da prova. No momento exato em que o animal se aproximava da linha de chegada, o sensor eletrônico o confundiu com a atleta e registrou o tempo de forma equivocada.

Por alguns minutos, o placar indicava um surpreendente 12º melhor tempo para a brasileira, uma escalada improvável de 14 posições em relação ao cenário esperado da bateria. A "virada" chamou atenção, mas logo a organização identificou o erro: o sistema havia captado a passagem do cachorro, não da competidora.

Após a revisão oficial, Eduarda foi reposicionada em 24º lugar, com o tempo de 3min55s66c nos 1,5 km, ficando fora da zona de classificação para a final.

Quem era o invasor?

O responsável pelo momento inusitado foi Nazgûl, um cão-lobo que vive nas redondezas da região de competição. Mesmo com as barreiras de segurança, ele conseguiu acessar a pista e ainda correu atrás de duas atletas, a grega Konstantina Charalampidou e a croata Tena Hadzic, antes de cruzar a linha de chegada.

O animal, que estava de coleira, foi rapidamente recolhido pelos organizadores, evitando novos incidentes.

Um cachorro percorre a pista durante a qualificação do sprint livre por equipes feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, no Estádio de Esqui Cross-Country de Tesero, em Lago di Tesero (Val di Fiemme), em 18 de fevereiro de 2026. (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Melhor marca brasileira em prova por equipes

Superado o episódio, a competição seguiu. Na segunda rodada, Bruna Moura melhorou seu desempenho individual e registrou 3min41s60. No resultado final, o Brasil terminou na 21ª colocação entre as 26 duplas participantes. Apenas 15 avançaram à decisão.

Apesar da eliminação, o tempo consolidado representa a melhor marca brasileira em provas por equipes no esqui cross-country em Jogos Olímpicos de Inverno, um avanço importante para a modalidade no país.

