João Fonseca celebra a primeira vitória no Rio Open em dois anos: 'Muito especial'

Se, em 2025, dois dias após vencer o ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca foi surpreendido na estreia do Rio Open, nesta terça-feira o número 1 do Brasil fez as pazes com a vitória no torneio após dois anos. Os 2 sets a 0 sobre o amigo e compatriota Thiago Monteiro encheram o número 1 do Brasil e 38 do mundo de confiança.

continua após a publicidade

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Na coletiva de imprensa, perguntado pelo Lance! sobre o quão especial foi voltar a vencer nas simples no Jockey Club, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira respondeu:

continua após a publicidade

- Muito especial, com certeza. É um torneio onde tenho uma história muito legal. Amigos, família, todos aqui torcendo, muitos brasileiros. Vamos ver se dessa vez a gente consegue passar das quartas. Obviamente jogo é jogo, mas vamos lá.

João Fonseca analisa próximo rival

Quadrifinalista em 2024, sua melhor campanha em três participações até aqui, o carioca, de 19 anos, enfrenta, nas oitavas de final, na quinta-feira, o peruano Ignacio Buse, de 21 anos e 91º do ranking, algoz do paulista Igor Marcondes.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

- É um menino trabalhador também, acabou de entrar no Top 100. Sabemos que ele gosta da superfície, o nível que ele consegue jogar. Ele vai ser o underdog (azarão) da partida, não tem pressão nenhuma.

Eu também estou confiante, estou me sentindo bem. Depois dessa primeira rodada foi bom me sentir em casa, estar ali dentro da quadra central novamente. Então vamos com tudo para essa partida, estamos confiantes.

Caso confirme o favoritismo contra Buse, o anfitrião vai enfrentar, nas quartas de final, o ganhador do jogo entre Matteo Berrettini e o sérvio Dusan Lajovic. Como se sabe, no domingo, o brasileiro treinou com o tenista da Itália.

Jogo de duplas nesta quarta

Nesta quarta-feira, às 16h30, o brasileiro volta a entrar em ação nas duplas. Ao lado do mineiro Marcelo Melo, eles enfrentam os argentinos Andres Molteni e Maximo Gonzales, segundos cabeças de chave.

