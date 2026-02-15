Rayssa Leal vence abertura do circuito mundial de skate e Giovanni fica com bronze

Rayssa Leal e Giovanni Vianna trouxeram as primeiras medalhas para o Brasil na etapa de abertura do SLS Championship Tour 2026, realizada neste domingo (15) em Sydney, na Austrália. A "Fadinha" assegurou o primeiro lugar na categoria feminina, repetindo a conquista do último SLS Super Crown. No masculino, o bronze de Giovanni Vianna foi um dos destaques, garantindo o Brasil no pódio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Vitória arriscada de Rayssa Leal

A vitória de Rayssa Leal foi construída com 30,1 pontos. Após um início instável, com notas baixas nas duas primeiras voltas (5.8 e 3.8), a brasileira deslanchou, arrancando um 8.2 e, na sequência, um 8.4, que a levou à ponta. A gestão de risco na reta final, apesar de duas quedas nas últimas três tentativas, foi crucial; um 7.7 somado foi suficiente para confirmar o título.

O pódio feminino foi completado pela japonesa Liz Akama (prata, com 29,2 pontos) e a australiana Chloe Covell (bronze, com 24,7 pontos), que superou a japonesa Coco Yoshizawa (23,2) na última manobra. Momiji Nishiya (14,3) e Funa Nakayama (4,5) também disputaram a final, mas terminaram fora das três primeiras posições.

continua após a publicidade

🤑🛹 Aposte na vitória de Rayssa Leal

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Bronze de Giovanni

Na disputa masculina, Giovanni Vianna conquistou a terceira posição ao somar 34,7 pontos, garantindo um lugar entre os melhores do mundo. O título ficou com o japonês Ginwoo Onodera, que somou 37,3 pontos e teve uma atuação de gala, com todas as notas acima de 9.0. A prata foi para o norte-americano Julian Agliardi, com 35,8 pontos.

continua após a publicidade

Os campeões da etapa australiana, Rayssa e Onodera, assumem a liderança do circuito mundial de skate street.

➡️ Primeiro Mundial de Skate em São Paulo abre venda de ingressos

➡️ Com Rayssa Leal e medalhistas olímpicos, seleção brasileira de skate é definida

Próximo compromisso

A Ken Rosewall Arena foi o palco da abertura oficial da temporada 2026, seguindo o formato Arena Major, onde os atletas realizam voltas completas e manobras únicas. Os skatistas já têm data marcada para o próximo encontro: a segunda etapa será em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 4 de abril. O desafio, contudo, terá um formato diferente, o Spot Takeover, focado em manobras únicas em locais públicos adaptados para o skate, o chamado formato "de rua".

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial