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Com Rayssa Leal, Maracanãzinho recebe terceira etapa da SLS em agosto

Quatro anos depois, Rio de Janeiro volta a ser o centro do cenário do skate mundial

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 18:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Sorridente, Rayssa Leal posa para foto com o troféu do SLS Super Crown
Rayssa Leal é tetracampeã do SLS Super Crown (Foto: Pablo Vaz)

O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será palco da terceira etapa da SLS Championship Tour 2026, a Liga Internacional de Skate Street. O campeonato será realizado no dia 9 de agosto, marcando a primeira vez em quatro anos que a Cidade Maravilhosa recebe uma competição de grande porte do skate mundial.

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    Rayssa Leal, um dos principais nomes da modalidade no Brasil e duas vezes medalhista olímpica, está confirmada entre os participantes. A skatista de 18 anos comentou sobre a oportunidade de voltar a disputar o torneio no Rio de Janeiro, onde se sagrou campeã do SLS Super Crown em 2022.

    — Tenho um carinho pelo Rio de Janeiro porque foi lá que vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida, ao conquistar meu primeiro título do SLS Super Crown em 2022. Estou muito feliz em competir em mais um SLS Takeover, e fazer isso no Rio torna tudo ainda mais especial. Tenho certeza de que a energia da torcida brasileira fará toda a diferença — disse Rayssa, prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024.

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    São esperadas cerca de 10 mil pessoas no Maracanãzinho para o SLS Rio Takeover. Além de reunir a elite do skate street, o evento promete novidades para os fãs deste universo.

    Na pista, o formato Spot Takeover terá foco nas melhores manobras, com uma disputa marcada por adrenalina e alto nível técnico. O público também terá acesso a uma loja com produtos oficiais e ativações especiais ao longo da programação.

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    A venda geral de ingressos acontece a partir do dia 8 de julho, no site da Ticketmaster. Clientes do banco patrocinador do evento terão direito a uma pré-venda exclusiva nos dias 6 e 7 de julho.

    Rayssa Leal, com o pé direito sobre seu skate, pega impulso com o pé esquerdo na pista da Copa do Mundo de Skate Street, em Roma, na Itália
    Rayssa Leal, durante a disputa da Copa do Mundo de Skate, em Roma (Foto: Divulgação/ CBSk)

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    De volta, Rayssa Leal fica fora de pódio na Copa do Mundo

    De volta às competições, Rayssa Leal ficou fora do pódio da Copa do Mundo de Skate Street, em Roma. A brasileira teve dificuldade para completar suas voltas e terminou na quinta colocação, com 142.55 pontos. A australiana Chloe Covell (177.01) ficou com o título, seguida pela japonesa Yumeka Oda (155.15) e a chinesa Chenxi Cui (152.78).

    A competição na capital da Itália foi a primeira de Rayssa Leal desde a lesão sofrida em março, durante o Mundial de Skate, em São Paulo. A atleta vinha se dedicando à recuperação de uma contusão óssea no fêmur nos últimos meses.

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