Rayssa Leal volta de lesão e já se garante na final da Copa do Mundo Fadinha do skate chegou a liderar semifinal neste sábado (20)

Como diz ditado popular, a pessoa nunca esquece como andar de bicicleta. Para Rayssa Leal, porém, essa expressão faz um pouco mais de sentido se trocarmos "bicicleta" por "skate". Mesmo após 40 dias longe do esporte, a brasileira voltou a competir em altíssimo nível e conseguiu a classificação para a final da Copa do Mundo de skate street.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A etapa decisiva em Roma será disputada neste domingo, dia 21 de junho, a partir das 14h45 (de Brasília). Os primeiros a irem à pista são as baterias masculinas, seguidas das femininas, com a Fadinha. Vale destacar, aliás, que essa competição conta com etapas ao longo do ano e pontua os atletas no ranking oficial da federação, sendo critério fundamental para a classificação olímpica.

Rayssa brilha na semifinal, com eliminação de Gabi

Rayssa Leal confirmou o bom momento logo em sua primeira competição após a lesão. A brasileira chegou a liderar sua bateria da semifinal com uma volta de 74.05 pontos e se manteve entre as melhores ao longo da disputa. Mesmo sem acertar todas as tentativas nas manobras, a Fadinha assegurou a classificação para a final da Copa do Mundo ao terminar na quinta colocação geral.

continua após a publicidade

Já Gabi Mazetto não conseguiu repetir o desempenho da companheira de equipe. Após algumas quedas durante a semifinal, a brasileira terminou na nona posição e acabou ficando fora da decisão deste domingo.

Classificados à final da Copa do Mundo

Feminino

1 . Shin Jiyul (KOR): 156.64 2 . Cui Chenxi (CHN): 151.48 3 . Yoshizawa Coco (JPN): 151.02 4 . Chloe Covell (AUS): 150.35 5 . Rayssa Leal (BRA): 148.74 6 . Ozeki Mei (JPN): 147.60 7 . Paige Heyn (USA): 146.24 8 . Oda Yumeka (JPN): 144.26

Masculino

1 . Sasaki Toa (JPN): 168.50 2 . Netsuke Kairi (JPN): 164.56 3 . Shirai Sora (JPN): 162.42 4 . Giovanni Vianna (BRA): 159.57 5 . Wallace Gabriel (BRA): 154.09 6 . Julian Agliardi (USA): 153.34 7 . Matias Dell Olio (ARG): 152.45 8 . Kang Juni (KOR): 148.83

➡️ Rayssa Leal volta de lesão e desabafa: 'Cuidado e carinho comigo mesma'

A lesão de Rayssa Leal

A atleta passou por um grande susto na bateria da final do Mundial de Skate deste ano, em março. Rayssa, na última manobra da decisão, foi para o corrimão e arriscou, mas aterrissou de mau jeito, sobre o joelho direito, que havia lesionado no início da competição, quando foi constatada uma hiperextensão no membro. Sentindo muita dor, ela permaneceu na pista e foi amparada pela equipe médica.

continua após a publicidade

Após a conclusão da prova, ela foi para a sala de fisioterapia e passou por exames que constataram uma contusão óssea no côndilo femoral medial, uma parte do fêmur.

Rayssa Leal cai (Foto: Beatriz Pinheiro)

🛹 Aposte na vitória do seu atleta preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.