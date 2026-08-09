Giovanni Vianna exalta rival e dedica pódio do SLS ao pai
Brasileiro disse que "começou mal" e que Cordano Russell é fenômeno inédito no skate
Um dos principal nomes do skate street brasileiro da atualidade, Giovanni Vianna não fez um bom início de disputa no SLS Rio Takeover, no Ginásio do Maracanãzinho. Porém, o paulista recuperou o foco a tempo de se manter na briga pelo troféu e terminou com o segundo lugar.
➡️Rayssa Leal bate campeã olímpica e conquista SLS Rio Takeover
➡️Com dobradinha brasileira no pódio, veja manobras do SLS Rio
No formato Spot Takeover da SLS, os skatistas fazem uma disputa exclusiva de manobras. Após sete tentativas, as três melhores notas são somadas para definir o campeão. Depois de zerar as três primeiras acrobacias, Giovanni finalmente encaixou uma manobra para entrar para o "nine club" e entrar em um ritmo positivo.
— Tô feliz pelo que eu consegui fazer aqui dentro, comecei muito mal, mas consegui colocar a cabeça no lugar e voltar degrau por degrau. Dei umas respiradas firmes, tentei me concentrar direito. Se não fosse a torcida, com o barulho nas horas certas, eu ia só caindo mais pro fundo do poço - contou, após a disputa.
Com confiança, Giovanni mudou de estratégia e apostou em manobras mais seguras para chegar à sétima e última rodada na liderança da classificação, protagonizando uma disputa acirrada com o canadense Cordano Russell. Do alto de seus 1,93m, o ex-jogador de futebol americano se destacou por seu estilo diferenciado no skate e conquistou o título na última manobra.
— O Cordano é algo que nunca existiu no skate. Um cara que veio do futebol americano, podia seguir essa carreira, mas é apaixonado por skate e fez essa escolha. É um cara diferente, parece um bebezão (risos). Ele é muito novo e daquele tamanho. Ele é demais, alegre, feliz, ele é daora demais. A gente ensina português pra ele, mas ele realmente está estudando (o idioma) - disse Giovanni.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Pai emocionado à distância
Natural de Santo André, na Grande São Paulo, Giovanni Vianna não teve a presença do pai no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Neste Dia dos Pais, o skatista de 25 anos dedicou o vice-campeonato ao grande apoiador da carreira no esporte.
— Ele vai ficar felizão, deve estar gritando lá em casa, meu pai é emocionadão. Queria que ele estivesse aqui, mas acabou não dando certo - finalizou.
🏆Aposte na vitória dos brasileiros
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Mais Esportes
Campeão do SLS, Cordano Russell aprende português e revela desejo de morar no BrasilHá 1 minuto
Tênis
João Fonseca x Ben Shelton nas oitavas de Montreal; horário e onde assistirHá 57 minutos
Mais Esportes
Após título de Rayssa, Brasil faz dobradinha no masculino do SLSHá 1 hora
Mais Esportes
Flávia Saraiva é campeã brasileira com nova série de soloHá 2 horas
Mais Esportes
Com dobradinha brasileira no pódio, veja manobras do SLS RioHá 3 horas
Mais Esportes
'Outra Rayssa': campeã, Rayssa Leal revela bastidores na SLS RioHá 3 horas
Mais LANCE!