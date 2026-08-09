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Giovanni Vianna exalta rival e dedica pódio do SLS ao pai

Brasileiro disse que "começou mal" e que Cordano Russell é fenômeno inédito no skate

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
09/08/2026 16:04
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Pódio brasileiro no SLS Rio (Foto: Divulgação; SLS RIO)
Giovanni Vianna ao lado de Cordano Russell e Wallace Gabriel no pódio do SLS Rio (Foto: Thiago da Luz/ SLS)

Um dos principal nomes do skate street brasileiro da atualidade, Giovanni Vianna não fez um bom início de disputa no SLS Rio Takeover, no Ginásio do Maracanãzinho. Porém, o paulista recuperou o foco a tempo de se manter na briga pelo troféu e terminou com o segundo lugar.

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No formato Spot Takeover da SLS, os skatistas fazem uma disputa exclusiva de manobras. Após sete tentativas, as três melhores notas são somadas para definir o campeão. Depois de zerar as três primeiras acrobacias, Giovanni finalmente encaixou uma manobra para entrar para o "nine club" e entrar em um ritmo positivo.

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— Tô feliz pelo que eu consegui fazer aqui dentro, comecei muito mal, mas consegui colocar a cabeça no lugar e voltar degrau por degrau. Dei umas respiradas firmes, tentei me concentrar direito. Se não fosse a torcida, com o barulho nas horas certas, eu ia só caindo mais pro fundo do poço - contou, após a disputa.

Com confiança, Giovanni mudou de estratégia e apostou em manobras mais seguras para chegar à sétima e última rodada na liderança da classificação, protagonizando uma disputa acirrada com o canadense Cordano Russell. Do alto de seus 1,93m, o ex-jogador de futebol americano se destacou por seu estilo diferenciado no skate e conquistou o título na última manobra.

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— O Cordano é algo que nunca existiu no skate. Um cara que veio do futebol americano, podia seguir essa carreira, mas é apaixonado por skate e fez essa escolha. É um cara diferente, parece um bebezão (risos). Ele é muito novo e daquele tamanho. Ele é demais, alegre, feliz, ele é daora demais. A gente ensina português pra ele, mas ele realmente está estudando (o idioma) - disse Giovanni.

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O skatista Giovanni Vianna comemora &quot;nine club&quot; no SLS Rio no Maracanãzinho
O skatista Giovanni Vianna comemora "nine club" no SLS Rio no Maracanãzinho (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

Pai emocionado à distância

Natural de Santo André, na Grande São Paulo, Giovanni Vianna não teve a presença do pai no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Neste Dia dos Pais, o skatista de 25 anos dedicou o vice-campeonato ao grande apoiador da carreira no esporte.

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— Ele vai ficar felizão, deve estar gritando lá em casa, meu pai é emocionadão. Queria que ele estivesse aqui, mas acabou não dando certo - finalizou.

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