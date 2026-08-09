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Após título de Rayssa, Brasil faz dobradinha no masculino do SLS

Giovanni Vianna e Wallace Gabriel colocaram o Brasil no pódio; Abner Pietro, Lucas Rabelo e Ivan Monteiro também competiram

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 15:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Pódio brasileiro no SLS Rio (Foto: Divulgação; SLS RIO)
Pódio brasileiro no SLS Rio (Foto: Divulgação; SLS RIO)

Depois de Rayssa Leal conquistar o título feminino do SLS Rio Takeover, o Brasil voltou a comemorar no masculino. Giovanni Vianna ficou com o segundo lugar e Wallace Gabriel terminou em terceiro, garantindo uma dobradinha brasileira no pódio da etapa disputada neste domingo (9), no Ginásio do Maracanãzinho. O título ficou com o canadense Cordano Russell, que somou 27.5 pontos. Giovanni terminou com 26.9, enquanto Wallace fechou a competição com 24.5.

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Giovanni Vianna termina sem segundo lugar

Giovanni foi o brasileiro que mais se aproximou do título. Depois de começar a disputa com dificuldades, o skatista reagiu nas rodadas seguintes e entrou de vez na briga pela vitória. Na quinta rodada, Giovanni acertou uma manobra avaliada em 9.1 pelos juízes e entrou no Nine Club. Depois, repetiu o feito com um 9.2, chegando à última tentativa com chances de superar Russell. O brasileiro, porém, não conseguiu completar a última manobra e terminou com 26.9 pontos, apenas 0.6 atrás do canadense.

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Pódio brasileiro no SLS Rio (Foto: Divulgação; SLS RIO)
Pódio brasileiro no SLS Rio (Foto: Divulgação; SLS RIO)

Wallace Gabriel fecha o pódio

Wallace também teve uma reta final de destaque e confirmou a terceira colocação. O brasileiro chegou à última rodada com 23 pontos e precisava de uma boa apresentação para garantir o pódio. Na sexta tentativa, Wallace acertou a manobra e recebeu uma nota acima de 9, chegando aos 24.5 pontos. O resultado foi suficiente para colocá-lo no terceiro lugar, atrás apenas de Russell e Giovanni.

Classificação dos brasileiros:

  • 🥈Giovanni Vianna – 26.9 pontos
  • 🥉 Wallace Gabriel – 24.5 pontos
  • Abner Pietro – 22.6 pontos
  • Lucas Rabelo – 15.9 pontos
  • Ivan Monteiro – 7.8 pontos

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