Rayssa Leal volta de lesão e desabafa: 'Cuidado e carinho comigo mesma'

Rayssa Leal sofreu uma lesão no Mundial deste ano, em São Paulo. Desde então, foram quase dois meses sem a rotina normal de treinos no skate. Aos poucos, a medalhista olímpica de 18 anos vem voltando à atividade e, nas redes sociais, comemorou o retorno e compartilhou como foi o período de 40 dias longe do esporte.

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No post, Rayssa colocou fotos que transmitem leveza e diversão, além do foco na questão física, com imagens na academia. E, na legenda, ressaltou como foi o processo de recuperação da lesão no joelho direito, incluindo a insegurança e o medo na hora de subir no skate pela primeira vez depois desse período.

"Era para eu ter ido pra LA, andar de skate na rua… ficar "de boa". Mas aí os planos mudaram. Mudança gera desconforto e exige paciência… Mas, dia a dia, as coisas vão se ajeitando. Vou me adaptando, respeitando esse processo e amadurecendo. Dedicação, sem deixar de aproveitar os momentos de leveza e liberdade. Foram 40 dias de cuidado e carinho — comigo mesma e de muita gente que eu amo (muito obrigada!) — para eu subir no skate de novo. A insegurança e o medo na hora de voltar deram lugar à felicidade logo na primeira remada. É bom estar de volta ❤️"

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A lesão de Rayssa Leal

A atleta passou por um grande susto na bateria da final do Mundial de Skate deste ano, em março. Rayssa, na última manobra da decisão, foi para o corrimão e arriscou, mas aterrissou de mau jeito, sobre o joelho direito, que havia lesionado no início da competição, quando foi constatada uma hiperextensão no membro. Sentindo muita dor, ela permaneceu na pista e foi amparada pela equipe médica.

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Após a conclusão da prova, ela foi para a sala de fisioterapia e passou por exames que constataram uma contusão óssea no condilo femoral medial, uma parte do fêmur.