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Campeão do SLS, Cordano Russell aprende português e revela desejo de morar no Brasil

Canadense faz aulas de português há 320 dias e brinca sobre possível motivo para aprender o idioma

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 16:55
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cordano Russel ganhou o SLS RIO (Foto: Divulgação; SLS RIO)
Cordano Russel ganhou o SLS RIO (Foto: Divulgação; SLS RIO)

A relação de Cordano Russell com o Brasil vai muito além das pistas de skate. Campeão do SLS Rio neste domingo (9), o canadense revelou que estuda português há 320 dias e admitiu que já cogita morar no país. A paixão pelo Brasil, inclusive, rendeu brincadeiras durante a entrevista ao Lance! após a conquista do título

Questionado sobre o motivo de estar aprendendo o idioma, Cordano não escondeu o bom humor. O skatista disse que pode existir uma razão especial, mas preferiu não revelar detalhes.

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— Eu posso ter um motivo especial que não posso contar! No entanto, é para relacionamentos futuros, com certeza! — brincou.

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Na sequência, Cordano foi questionado se já havia alguém por trás do interesse pelo português. O canadense negou, mas deixou aberta a possibilidade de transformar o carinho pelo Brasil em uma mudança definitiva.

— Não, não, não! Eu não conheci ninguém. Talvez eu queira me mudar para cá. Quem sabe? Vamos ver.

Cordano completou 320 dias aprendendo português

O compromisso com o idioma não é recente. Cordano contou que completaria justamente neste domingo seu 320º dia estudando português. Mesmo depois de conquistar o SLS Rio, ele ainda tinha uma tarefa pendente.

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— Eu não fiz minha lição hoje ainda! Hoje será meu 320º dia de português no Duolingo. Então, depois daqui, eu vou fazer minha lição.

A relação com o Brasil também aparece nos pequenos detalhes da rotina. Antes da competição, o canadense tomou açaí e brincou que a comida foi parte de sua preparação para a disputa.

— Nós vamos tomar muito, muito açaí! Essa foi inclusive a minha energia antes de competir. Antes de competir eu tomei açaí.

➡️No Dia dos Pais, Rayssa Leal terá desfalque especial no SLS Rio

Cordano Russel e Rayssa Leal ganharam o SLS RIO (Foto: Divulgação; SLS RIO)
Cordano Russel e Rayssa Leal ganharam o SLS RIO (Foto: Divulgação; SLS RIO)

No Dia dos Pais, pai esteve ao lado antes do título

A conquista no Rio também foi marcada pela presença do pai de Cordano. Neste domingo, Dia dos Pais no Brasil, os dois passaram juntos pelo momento mais importante da competição. O skatista contou que o pai escreveu uma oração antes da disputa e pediu que ele a lesse algumas vezes. Segundo Cordano, o gesto ajudou a mantê-lo concentrado durante a competição.

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— Ele escreveu uma grande oração e depois fez eu ler algumas vezes. Isso me ajudou a me manter firme e a estar presente no momento.

Antes da última manobra, quando Cordano precisava lidar com a pressão pela vitória, recebeu uma mensagem ainda mais simples e que, segundo ele, fez toda a diferença.

— Eu te amo, não importa se você acertar a manobra ou se não acertar.

A relação entre os dois acompanha toda a trajetória de Cordano no skate. O canadense lembrou que pai e filho começaram juntos na modalidade, mesmo sem saber exatamente onde aquela caminhada iria levá-los.

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— Meu pai e eu estamos nessa coisa do skate há muito, muito tempo. A gente não tinha ideia do que estava fazendo, mas era só eu e ele. Enquanto tivéssemos um ao outro, a gente ia dar um jeito.

Cordano ainda afirmou que espera levar a mesma relação para a próxima geração.

— Ele tem sido um pai mais do que eu jamais poderia pedir. Eu só espero poder ser um pai tão bom para os meus futuros filhos quanto ele tem sido para mim.

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