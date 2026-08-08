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Com Lorrane Oliveira, Flamengo soma mais dois ouros no Brasileiro de Ginástica

Dupla de Flávia Saraiva foi campeã nas barras assimétricas em dia de Rebeca Andrade "torcedora"

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 21:26
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Sophia Weisberg posam para foto com as medalhas de prata, ouro e bronze, respectivamente, das barras assimétricas nFlamengo foi representado por Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva no pódio das barras assimétricas (Foto: MeloGym/CBG)o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística
Flamengo foi representado por Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva no pódio das barras assimétricas (Foto: MeloGym/CBG)

O Flamengo voltou a marcar presença no pódio do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística neste sábado (8), nas primeiras finais por aparelho da competição. Lorrane Oliveira contribuiu para a sequência do domínio rubro-negro com o ouro nas barras assimétricas, sendo acompanhada pela prata de Flávia Saraiva. Nicole Campos ainda completou o dia de conquistas com o título no salto.

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Lorrane fez uma bela apresentação, com direito a acertos cruciais nas trocas de direção e aumento da nota de dificuldade. A saída em um duplo mortal para frente com meia pirueta garantiu que a medalhista olímpica superasse os 13,650 alcançados na etapa classificatória para marcar 13,700 na final.

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Líder da classificatória, Flavinha tornou a disputa ainda mais acirrada ao abrir a final com uma boa série, que acabou comprometida por alguns passos na saída do aparelho. A parceira de Lorrane no Flamengo e no bronze por equipes em Paris 2024 tirou 13,466 e ficou em segundo lugar, seguida por Nicole Weisberg, do Pinheiros, com 13,400 pontos.

Mais cedo, Nicole Campos obteve 13,250 de média no salto feminino com um combo difícil. A atleta arriscou um Yurchenko com pirueta e um Tsukahara com pirueta, tirando 13,300 e 13,200, respectivamente. O Grêmio Náutico União completou o pódio com Francine Oliveira, com 12,799 pontos, e Clara Stecca, que marcou 12,783.

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De cabeça para baixo, Lorrane Oliveira realiza movimento nas barras assimétricas durante a final por aparelhos do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística
Lorrane Oliveira em ação na final das barras assimétricas no Brasileiro de Ginástica Artística (Foto: MeloGym/CBG)

➡️ Com Flávia Saraiva, Flamengo vence o Brasileiro de Ginástica

➡️ Flávia Saraiva treina solo com "Asa Branca" para nova temporada

Ouros do Flamengo tiveram apoio de Rebeca Andrade

De olho no Mundial de Roterdã, na Holanda, em outubro, Rebeca Andrade deu espaço para as companheiras de Flamengo brilharem nas provas individuais do Brasileiro de Ginástica. Mesmo assim, as conquistas rubro-negras tiveram a marca da multimedalhista olímpica, que preparou os aparelhos para as atletas e as incentivou durante as disputas.

Rebeca optou por apresentar apenas um salto na classificatória, o Yurchenko com duplo pirueta. Ela conseguiu 14,800 pontos, maior nota do mundo no aparelho em 2026. Como era preciso fazer dois saltos para brigar por uma vaga na final, a jovem Nicole Campos aproveitou a oportunidade e levou o ouro para o Clube da Gávea.

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