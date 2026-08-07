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Com Flávia Saraiva, Flamengo vence o Brasileiro de Ginástica

No masculino, Vitaliy Guimarães leva o Minas Tênis Clube ao título

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 22:53
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Flávia Saraiva com o troféu de campeã brasileira
Flávia Saraiva (C) com o troféu de campeã brasileira (Foto: Divulgação)

Flamengo, no feminino, e Minas Tênis Clube, no masculino, foram os destaques do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que terminou nesta sexta-feira, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Flávia Saraiva, medalhista olímpica, foi o destaque entre as mulheres, seguida por Lorrane Oliveira, companheira no clube rubro-negro, enquanto Carolyne Pedro, do CEGIN, terminou com o bronze. No masculino, Vitaliy Guimarães levou o ouro, enquanto Patrick Sampaio Correa e Diogo Paes, ambos do Esporte Clube Pinheiros, completaram o pódio com prata e bronze, respectivamente.

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- Esse título é muito importante pra mim. Estou voltando a competir nos quatro aparelhos depois de um ano e meio praticamente competindo em um só. Estou muito feliz de estar de volta. Sei que tem muita coisa para melhorar ainda, mas estou de cabeça erguida e querendo melhorar cada vez mais - celebrou Flavinha, cujo próximo objetivo é disputar o Mundial.

Flávia e Vitaliy também ajudaram seus clubes a conquistar medalhas de ouro por equipes. Na Ginástica Artística Feminina, o pódio foi formado por Flamengo (160.200 pontos), Pinheiros (149.850) e Sesi (148.850). No masculino, o Minas Tênis Clube, de Vitaliy, foi o campeão, com 236.100 pontos. O Pinheiros (235.450) e a Agith, de São Caetano (229.750) completaram o pódio.

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Vitaliy também estava radiante com o desempenho no Brasileiro.

- Estou muito orgulhoso. Primeiro por equipes. Meu objetivo foi ajudar a equipe mesmo. E não estava pensando muito no individual. E foi isso. Eu estou muito contente pelo resultado. Foi minha primeira vez vencendo no Brasileiro no individual geral, então estou muito contente. Mas eu sei que eu tenho que ficar seguindo a rota. Agora é preparar para as próximas competições.

Vitaliy Guimarães, do Minas Tênis Clube, ao centro, foi o destaque no masculino (Foto: Divulgação)
Vitaliy Guimarães, do Minas Tênis Clube, ao centro, foi o destaque no masculino (Foto: Divulgação)

Rebeca Andrade brilha no salto

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade fez apenas um salto e, desta forma, ficou fora da disputa pelas medalhas, distribuídas às donas das melhores médias de seus dois saltos. Porém, no salto que fez, deu enorme contribuição ao Flamengo na competição por equipes, pois cravou 14.800 pontos, maior nota do mundo no aparelho em 2026. Na execução, conseguiu 9,7, e recebeu bonificação pela chegada cravada.

A medalhista olímpica Yeo Seojeong conseguiu 14.667 numa competição na Coreia do Sul. Até então, era a nota mais alta neste ano.

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FINALISTAS POR APARELHO

Salto
1) Nicole Campos – Flamengo (RJ) – 13.100
2) Clara Stecca – GNU (RS) – 13.050
3) Larissa Machado – Flamengo – 12.725
4) Francine Oliveira – GNU – 12.725
5) Vitoria Custodio – CEGIN (PR) – 12.575
6) Beatriz Lima – SESI (SP) - 12.550
7) Carolyne Pedro – CEGIN – 12.525
8) Barbara Wiggers – ADIEE (SC) – 12.325

Assimétricas
1) Flavia Saraiva – Flamengo – 13.700
2) Lorrane Oliveira – Flamengo – 13.650
3) Sophia Weisberg – Pinheiros (SP) – 13.000
4) Carolyne Pedro – CEGIN – 12.850
5) Rebeca Procópio – SESI – 12.350
6) Sophia Santos – Pinheiros – 12.200
7) Allanys Santos – SESI – 12.100
8) Francine Oliveira – GNU – 11.150

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Trave
1) Thais Fidelis – SESI – 13.700
2) Flavia Saraiva – Flamengo – 13.650
3) Gabriela Oliveira – Flamengo – 13.050
4) Gabriela Barbosa – Pinheiros – 12.600
5) Brenda Faria – Pinheiros – 12.250
6) Carolyne Pedro – CEGIN – 12.250
7) Allanys Santos – SESI – 11.750
8) Isabel Ferreira – Jurere – 11.650

Solo
1) Flavia Saraiva – Flamengo – 13.250
2) Julia Coutinho – Flamengo – 12.950
3) Carolyne Pedro – CEGIN – 12.800
4) Rafaela Oliva – GNU – 12.750
5) Sophia Weisberg – Pinheiros – 12.700
6) Gabriela Barbosa – Pinheiros – 12.300
7) Rebeca Procópio – SESI – 12.200
8) Vitória Custódio – CEGIN – 12.200

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Solo
1) Arthur Nory – Pinheiros – 13.550
2) Rogerio Borges – ADECO-SP – 13.550
3) Vitaliy Guimarães – Minas Tênis Clube – 13.400
4) Yuri Guimarães – AGITH-SP – 13.300
5) João Perdigão – Pinheiros – 13.100
6) Derick Goulart – GNU-RS – 13.050
7) Felipe Bono – AGITH – 13.000
8) Gustavo Pereira – MTC – 12.900

Cavalo
1) Diogo Rodrigues – Pinheiros – 13.750
2) Vitaliy Guimarães – MTC – 13.250
3) Johnny Oshiro – AGITH – 12.950
4) Diogo Paes – Pinheiros – 12.850
5) Murilo Pontedura – AGITH – 12.850
6) Caio Souza – MTC – 12.650
7) Pedro Silvestre – ADECO – 12.600
8) Jose Olimpio – GNU – 12.450

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Argolas
1) Caio Souza – MTC – 13.750
2) Juliano Oliva – GNU – 13.100
3) Gustavo Pereira – MTC – 12.950
4) Diogo Soares – ACROPIRA-SP – 12.800
5) João Perdigão – Pinheiros – 12.750
6) Bernardo Santos – AGITH – 12.650
7) Patrick Correa – Pinheiros – 12.450
8) Felipe Bono – AGITH – 12.400

Salto
1) Yuri Guimarães – AGITH – 13.975
2) Christian Dorneles – Sogipa – 13.625
3) José Olimpio – GNU-13.625
4) Luis Porto – GNU – 13.525
5) Arthur Nory – Pinheiros – 13.325
6) Kayke Santos – Sogipa – 12.950
7) Felipe Bono – AGITH – 12.950
8) João Perdigão – Pinheiros – 12.925

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Paralelas
1) Caio Souza – MTC – 14.000
2) Patrick Correa – Pinheiros – 12.900
3) Diogo Soares – ACROPIRA – 12.700
4) Lucas Bitencourt – MTC – 12.650
5) Diogo Rodrigues – Pinheiros – 12.600
6) Luis Porto – GNU – 12.600
7) Derick Goulart – GNU – 12.600
8) Johnny Oshiro – AGITH – 12.600

Barra fixa
1) Arthur Nory – Pinheiros – 14.000
2) Caio Souza – MTC – 13.700
3) Diogo Paes – Pinheiros – 13.650
4) Vitaliy Guimarães – MTC – 13.250
5) Yuri Guimarães – AGITH – 13.250
6) Bernardo Santos – AGITH – 12.800
7) Kayke Santos – SOGIPA – 12.650
8) Rogerio Borges – ADECO – 12.600

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